Новини України: Кабмін заборонив імпортувати з РФ нові товари, Зеленський вирушив на Донбас

В Україні в четвер, 8 квітня, розширили перелік заборонених російських товарів, а також вирішили додати ще два регіони до "червоної" карантинної зони. Тим часом глава держави терміново вирушив на Донбас.

Протягом доби сталися й інші важливі та цікаві події. Пропонуємо ознайомитись із головними новинами в добірці OBOZREVATEL:

Кабінет міністрів України додав 24 групи товарів у список заборонених для імпорту з РФ. Під обмеженнями, крім іншого, харчові продукти, побутова хімія та ін.

Запорізька та Хмельницька області повинні перейти в "червону" зону, вирішила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та НС. Нові правила там почнуть діяти вже з 9 квітня.