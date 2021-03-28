Новини України: Зеленський скасував призначення Тупицького, українці знову перейшли на літній час

Минулої доби президент України Володимир Зеленський скасував укази Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями Конституційного суду. Українці, попри обіцяне скасування переведення годинників, знову перейшли на режим літнього часу, а відомий інфекціоніст розповів, коли закінчиться нинішній спалах коронавірусу.

Водночас у країні підскочила статистика щодо ДТП – за офіційними даними патрульної поліції, за перші два місяці 2021 року було зафіксовано 29 545 аварій. Декілька з них, до того ж смертельних, трапилися і напередодні. OBOZREVATEL підготував добірку найважливіших новин за 27 березня.