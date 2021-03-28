Новини України: Зеленський скасував призначення Тупицького, українці знову перейшли на літній час

Минулої доби президент України Володимир Зеленський скасував укази Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями Конституційного суду. Українці, попри обіцяне скасування переведення годинників, знову перейшли на режим літнього часу, а відомий інфекціоніст розповів, коли закінчиться нинішній спалах коронавірусу.

Водночас у країні підскочила статистика щодо ДТП – за офіційними даними патрульної поліції, за перші два місяці 2021 року було зафіксовано 29 545 аварій. Декілька з них, до того ж смертельних, трапилися і напередодні. OBOZREVATEL підготував добірку найважливіших новин за 27 березня.

Стали відомі імена трьох загиблих захисників України 26 березня під Шумами Донецької області. Це – Сергій Коваль, Сергій Барнич та Максим Абрамович . Ще однією жертвою обстрілу збройних формувань Росії став старший солдат 10-ї гірничо-штурмової роти військової частини А3882 Сергій Гайченко .

Водночас екстрене засідання підгрупи з безпеки у межах Тристоронньої контактної групи, на якому мали обговорювати загибель чотирьох українських військових на Донбасі, так і не відбулося.

З’ясувалося, що суддя КСУ Олександр Касмінін через декілька місяців після призначення отримав службову елітну квартиру площею 150,5 кв. м у Києві. Незабаром "служитель Феміди" домігся приватизації державного житла і став його повноправним власником .

У селищі Подвірки Харківської області 29-річний водій Mercedes збив дівчинку, яка перебігала дорогу в невстановленому місці. Він отриманих травм 12-річна дитина померла .

Тоді як на трасі Р-55 Одеса – Вознесенськ – Новий Буг під Миколаєвом зіткнулися вантажівка Renault Magnum та автомобіль Opel Vectra. На місці внаслідок аварії загинули 36-річний водій таксі і два його пасажири.

У селищі Панютине Харківської області 41-річна жінка народила дитину в покинутому туалеті на залізничному вокзалі та викинула в яму. Хлопчик вижив, його у важкому стані доправили в лікарню.

В Україні середній відсоток заповнених ліжок із підведеною киснем визначили на рівні 51,8% . Найменша кількість місць залишилася в столиці та Київській, Житомирській, Миколаївській, Львівській областях.

Лікар-інфекціоніст, викладач школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта вважає, що нинішня хвиля COVID-19 повинна стабілізуватися і піти на спад із 10 квітня, проте до кінця 2021 року може бути ще 2-3 підйоми.