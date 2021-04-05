Новини України: Вірастюк виграв вибори, а Кравчук назвав спосіб прибрати війська РФ з України

Марина Ліснічук Суспільство 08:11, 5.04.2021 Оновлено: 08:18, 5.04.2021

Минулої доби представника партії "Слуга народу" Василя Вірастюка нарешті визнали переможцем на проміжних виборах депутатів у Верховну Раду в окрузі №87 на Прикарпатті. Результати (15 046 голосів "за" або 31,25%) Центральна виборча комісія оприлюднила на восьму добу після голосування.

Родичка однієї з жертв ДТП в Харкові 2017 року Тіна Шевцова зізналася, що отримує від засудженої Олени Зайцевої по 24 гривні компенсації, а від іншого винуватця аварії Геннадія Дронова – взагалі жодних виплат. OBOZREVATEL підготував добірку й інших важливих новин за 4 квітня:

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