Новини України: Вірастюк виграв вибори, а Кравчук назвав спосіб прибрати війська РФ з України
Минулої доби представника партії "Слуга народу" Василя Вірастюка нарешті визнали переможцем на проміжних виборах депутатів у Верховну Раду в окрузі №87 на Прикарпатті. Результати (15 046 голосів "за" або 31,25%) Центральна виборча комісія оприлюднила на восьму добу після голосування.
Родичка однієї з жертв ДТП в Харкові в 2017 році Тіна Шевцова зізналася, що отримує від засудженої Олени Зайцевої по 24 гривні компенсації, а від іншого винуватця аварії Геннадія Дронова – взагалі жодних виплат. OBOZREVATEL підготував добірку й інших важливих новин за 4 квітня:
Терористи "Л/ДНР" використали іграшковий літак, начинений вибухівкою, задля провокацій військових Збройних сил України на Донбасі.
Віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков припустив, що в Росії вже цього року можуть відбутися події, які дадуть новий старт урегулюванню ситуації на сході України.
А глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук зазначив, що змусити Росію залишити окуповані українські території можна спільними зусиллями США і Європи.
У Києві, через спалах захворюваності на COVID-19, в клінічній лікарні №9 ліжка в хірургічному, гінекологічному, терапевтичному, неврологічному та інших відділеннях перепрофілювали під заражених коронавірусом.
Індикаторні показники для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19 станом на 4 квітня 2021 року, опубліковані МОЗ, свідчать, що до "червоної" зони карантину можуть потрапити ще три області України – Хмельницька, Черкаська та Донецька.