Новини України: Вірастюк виграв вибори, а Кравчук назвав спосіб прибрати війська РФ з України

Минулої доби представника партії "Слуга народу" Василя Вірастюка нарешті визнали переможцем на проміжних виборах депутатів у Верховну Раду в окрузі №87 на Прикарпатті. Результати (15 046 голосів "за" або 31,25%) Центральна виборча комісія оприлюднила на восьму добу після голосування.

Родичка однієї з жертв ДТП в Харкові в 2017 році Тіна Шевцова зізналася, що отримує від засудженої Олени Зайцевої по 24 гривні компенсації, а від іншого винуватця аварії Геннадія Дронова – взагалі жодних виплат. OBOZREVATEL підготував добірку й інших важливих новин за 4 квітня:

Терористи "Л/ДНР" використали іграшковий літак, начинений вибухівкою, задля провокацій військових Збройних сил України на Донбасі.

Віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков припустив, що в Росії вже цього року можуть відбутися події, які дадуть новий старт урегулюванню ситуації на сході України.