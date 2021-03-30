Новини України: виправдувальний вирок Марківа оскаржили, а Вірастюк продовжив лідирувати на виборах

Минулої доби в Україні попрощалися з воїнами Збройних сил, які 26 березня загинули внаслідок мінометного обстрілу "Л/ДНР" під Шумами на Донеччині. А в Італії сторона обвинувачення подала касаційну скаргу на рішення суду щодо українського нацгвардійця Віталія Марківа, яким у листопаді 2020 року його було виправдано.

Стронгмен та актор Василь Вірастюк від "Слуги народу" продовжив лідирувати на довиборах у Раду в окрузі №87 на Івано-Франківщині. У МОЗ сказали, скільки хворих на COVID-19 здатна витримати медсистема країни, від чого залежатиме введення загальнонаціонального локдауну. OBOZREVATEL підготував добірку й інших важливих новин за 29 березня: