Новини України: виправдувальний вирок Марківа оскаржили, а Вірастюк продовжив лідирувати на виборах

Минулої доби в Україні попрощалися з воїнами Збройних сил, які 26 березня загинули внаслідок мінометного обстрілу "Л/ДНР" під Шумами на Донеччині. А в Італії сторона обвинувачення подала касаційну скаргу на рішення суду щодо українського нацгвардійця Віталія Марківа, яким у листопаді 2020 року його було виправдано.

Стронгмен та актор Василь Вірастюк від "Слуги народу" продовжив лідирувати на довиборах у Раду в окрузі №87 на Івано-Франківщині. У МОЗ сказали, скільки хворих на COVID-19 здатна витримати медсистема країни, від чого залежатиме введення загальнонаціонального локдауну. OBOZREVATEL підготував добірку й інших важливих новин за 29 березня:

У місті Грац (Австрія) двоє братів-українців 15 і 17 років стали жертвами нападу озброєної групи злочинців . Підлітки попередньо домовилися в соцмережі про зустрічі з невідомим, який нібито хотів купити у них куртку.

Федеральна служба безпеки опублікувала ролик затримання в Москві українського футболіста Василя Василенка, засудженого за нібито шпигунство на користь "Укроборонпрому".

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у телефонній розмові з радником глави США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном попросив активніше допомагати Україні з Донбасом і Кримом.

Національний банк України показав новий курс долара, зазначивши, що 30 березня він становитиме 27,96 грн/$ . Вартість валюти за добу збільшиться на декілька копійок.

На Київщині з різницею в тиждень від COVID-19 померло багатодітне подружжя – Діана та Володимир Родікови. Без батьків залишилися 12 дітей.