Новини України: виправдувальний вирок Марківа оскаржили, а Вірастюк продовжив лідирувати на виборах
Минулої доби в Україні попрощалися з воїнами Збройних сил, які 26 березня загинули внаслідок мінометного обстрілу "Л/ДНР" під Шумами на Донеччині. А в Італії сторона обвинувачення подала касаційну скаргу на рішення суду щодо українського нацгвардійця Віталія Марківа, яким у листопаді 2020 року його було виправдано.
Стронгмен та актор Василь Вірастюк від "Слуги народу" продовжив лідирувати на довиборах у Раду в окрузі №87 на Івано-Франківщині. У МОЗ сказали, скільки хворих на COVID-19 здатна витримати медсистема країни, від чого залежатиме введення загальнонаціонального локдауну. OBOZREVATEL підготував добірку й інших важливих новин за 29 березня:
У місті Грац (Австрія) двоє братів-українців 15 і 17 років стали жертвами нападу озброєної групи злочинців. Підлітки попередньо домовилися в соцмережі про зустрічі з невідомим, який нібито хотів купити у них куртку.
Федеральна служба безпеки опублікувала ролик затримання в Москві українського футболіста Василя Василенка, засудженого за нібито шпигунство на користь "Укроборонпрому".
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у телефонній розмові з радником глави США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном попросив активніше допомагати Україні з Донбасом і Кримом.
Національний банк України показав новий курс долара, зазначивши, що 30 березня він становитиме 27,96 грн/$. Вартість валюти за добу збільшиться на декілька копійок.
На Київщині з різницею в тиждень від COVID-19 померло багатодітне подружжя – Діана та Володимир Родікови. Без батьків залишилися 12 дітей.
Тоді як в одній із лікарень столиці жінці з аномальною матковою кровотечею відмовили в допомозі й госпіталізації, оскільки вона хворіла на коронавірус.
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні потрібно розробити свою систему "паспортів вакцинації" за прикладом США і країн Євросоюзу.
Російське держагентство "Росспівробітництво" і його філія в Україні "Російський центр науки і культури в Києві" організували конкурс, у якому Тараса Шевченка назвали "російсько-українським поетом". На інцидент, який обурив громадськість, відреагували в МЗС і РНБО України.