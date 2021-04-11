Новини України: оприлюднено перехоплення по збитому МН17, а 'червоною' стала ще одна область

У Нідерландах оприлюднено перехоплення розмов підозрюваного в збитті МН17 над Донбасом, а Харківська область увійшла в "червону" зону карантину.

У неділю, 11 квітня, відбулися й інші важливі події. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з найбільш значущими і цікавими новинами за добу:

Президент України Володимир Зеленський під час вшанування пам'яті жертв нацистських концтаборів закликав світ не допустити нової масштабної війни .

Віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков пояснив, чому Росія не буде атакувати Україну .

В Ірані на ядерній станції трапилася аварія та влада заговорила про теракт .

Нідерландські розслідувачі оприлюднили аудіозаписи розмов терориста "ДНР" Сергія Дубинського (позивний "Хмурий") з іншими російськими найманцями, в яких підтверджується факт того, що літак Boeing 777 рейсу MH17 був збитий 17 липня 2014 року російським "Буком".

У Китаї визнали свої вакцини від коронавируса недостатньо ефективними , заявивши про низькі показники захисту.

Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС Великобританії Домінік Рааб заявили, що Росія повинна негайно припинити нарощування військової присутності на кордоні з Україною.

Галина Пишняк, яка розповідала фейк про "розп'ятого хлопчика" на Донбасі в 2014 році, зараз шкодує про те, що говорила про цю вигадану історію.

У Дніпрі ветерана АТО, бійця батальйону "Дніпро-1" з позивним Баркас, вигнали з маршрутки і побили через те, що він нібито хотів скористатися правом пільгового проїзду в маршрутці, недоступним під час карантину. Побратими бійця вимагали від водія вибачень.