Новини України: оприлюднено перехоплення по збитому МН17, а "червоною" стала ще одна область
У Нідерландах оприлюднено перехоплення розмов підозрюваного в збитті МН17 над Донбасом, а Харківська область увійшла в "червону" зону карантину.
У неділю, 11 квітня, відбулися й інші важливі події. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з найбільш значущими і цікавими новинами за добу:
Міністерство охорони здоров'я рекомендувало поширити "червоний" рівень епідемічної небезпеки також на Харківську область.
Президент України Володимир Зеленський під час вшанування пам'яті жертв нацистських концтаборів закликав світ не допустити нової масштабної війни.
Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС Великобританії Домінік Рааб заявили, що Росія повинна негайно припинити нарощування військової присутності на кордоні з Україною.
У Китаї визнали свої вакцини від коронавируса недостатньо ефективними, заявивши про низькі показники захисту.
Нідерландські розслідувачі оприлюднили аудіозаписи розмов терориста "ДНР" Сергія Дубинського (позивний "Хмурий") з іншими російськими найманцями, в яких підтверджується факт того, що літак Boeing 777 рейсу MH17 був збитий 17 липня 2014 року російським "Буком".
В Ірані на ядерній станції трапилася аварія та влада заговорила про теракт.
Віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков пояснив, чому Росія не буде атакувати Україну.
Галина Пишняк, яка розповідала фейк про "розп'ятого хлопчика" на Донбасі в 2014 році, зараз шкодує про те, що говорила про цю вигадану історію.
У Дніпрі ветерана АТО, бійця батальйону "Дніпро-1" з позивним Баркас, вигнали з маршрутки і побили через те, що він нібито хотів скористатися правом пільгового проїзду в маршрутці, недоступним під час карантину. Побратими бійця вимагали від водія вибачень.
Захисником України, якого 10 квітня пострілом зі стрілецької зброї смертельно поранили російські найманці на Донбасі, був старший солдат Андрій Сергійович Теперік.