Новини України: оприлюднено перехоплення по збитому МН17, а "червоною" стала ще одна область

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Суспільство
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Новини України: оприлюднено перехоплення по збитому МН17, а 'червоною' стала ще одна область

У Нідерландах оприлюднено перехоплення розмов підозрюваного в збитті МН17 над Донбасом, а Харківська область увійшла в "червону" зону карантину.

У неділю, 11 квітня, відбулися й інші важливі події. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з найбільш значущими і цікавими новинами за добу:

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