Новини України: в Одесі сталася смертельна ДТП, а на Харківщині викладачка потрапила в скандал через Путіна

Доцентка Харківської державної академії культури Наталя Сємєйкіна потрапила в скандал через висловлювання про Путіна, а в Одесі автомобіль на швидкості вилетів із дороги у двір житлового будинку, врізався в дерева і перекинувся.

У суботу, 14 квітня, відбулися й інші важливі події. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з найбільш значущими і цікавими новинами за добу:

Доцентка Харківської державної академії культури Наталя Сємєйкіна зробила заяву про те, що президент Росії Володимир Путін нібито "захищає російськомовних" на Донбасі.

У ніч на 14 квітня в Одесі Ford Kuga на швидкості вилетів із дороги у двір житлового будинку, врізався в дерева і перекинувся. Всередині перебувало п'ять осіб. В аварії одна людина загинула на місці, ще четверо постраждали.