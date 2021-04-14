Новини України: в Одесі сталася смертельна ДТП, а на Харківщині викладачка потрапила в скандал через Путіна
Доцентка Харківської державної академії культури Наталя Сємєйкіна потрапила в скандал через висловлювання про Путіна, а в Одесі автомобіль на швидкості вилетів із дороги у двір житлового будинку, врізався в дерева і перекинувся.
У суботу, 14 квітня, відбулися й інші важливі події. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з найбільш значущими і цікавими новинами за добу:
Доцентка Харківської державної академії культури Наталя Сємєйкіна зробила заяву про те, що президент Росії Володимир Путін нібито "захищає російськомовних" на Донбасі.
У ніч на 14 квітня в Одесі Ford Kuga на швидкості вилетів із дороги у двір житлового будинку, врізався в дерева і перекинувся. Всередині перебувало п'ять осіб. В аварії одна людина загинула на місці, ще четверо постраждали.
За кожним українцем, який отримав першу дозу щеплення від коронавірусу вакциною CoronaVac, буде відразу закріплена друга доза препарату.
Український фотокореспондент Олександр Клименко зробив на передовій символічну фотографію українського воїна з двома цуценятами. Вона була визнана агентством Reuters найкращим фото дня.
У середу, 14 квітня, на більшій частині території України очікуються дощі. Синоптики не прогнозують значного похолодання, проте в західних регіонах температура повітря все ж знизиться.