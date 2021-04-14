Новини України: в Одесі сталася смертельна ДТП, а на Харківщині викладачка потрапила в скандал через Путіна

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
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Новини України 14 квітня

Доцентка Харківської державної академії культури Наталя Сємєйкіна потрапила в скандал через висловлювання про Путіна, а в Одесі автомобіль на швидкості вилетів із дороги у двір житлового будинку, врізався в дерева і перекинувся.

У суботу, 14 квітня, відбулися й інші важливі події. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з найбільш значущими і цікавими новинами за добу:

  • Доцентка Харківської державної академії культури Наталя Сємєйкіна зробила заяву про те, що президент Росії Володимир Путін нібито "захищає російськомовних" на Донбасі.

  • У ніч на 14 квітня в Одесі Ford Kuga на швидкості вилетів із дороги у двір житлового будинку, врізався в дерева і перекинувся. Всередині перебувало п'ять осіб. В аварії одна людина загинула на місці, ще четверо постраждали.

  • За кожним українцем, який отримав першу дозу щеплення від коронавірусу вакциною CoronaVac, буде відразу закріплена друга доза препарату.

  • Український фотокореспондент Олександр Клименко зробив на передовій символічну фотографію українського воїна з двома цуценятами. Вона була визнана агентством Reuters найкращим фото дня.

  • У середу, 14 квітня, на більшій частині території України очікуються дощі. Синоптики не прогнозують значного похолодання, проте в західних регіонах температура повітря все ж знизиться.

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