Новини України: в країну йде потепління, а МОЗ попереджає про важкий період із COVID-19

Карина Бондаренко Суспільство 08:28, 26.03.2021 Оновлено: 08:39, 26.03.2021

В Україну йде потепління до +13 градусів, а міністр охорони здоров'я України Максим Степанов спрогнозував важку ситуацію з пандемією коронавірусу в країні.

У п'ятницю, 26 березня, відбулися й інші важливі події. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з найбільш значущими і цікавими новинами за добу:

  • У п'ятницю в південних і південно-східних областях України вночі та вранці очікується мокрий сніг із дощем. Місцями можливе налипання мокрого снігу та ожеледь. На решті території країни має бути сонячно і без опадів.

  • Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що важкий період із коронавірусом в Україні триватиме до середини квітня 2021 року. Він зазначив, що в країні не зафіксовано жодної смерті через вакцинацію проти коронавірусу.

  • Відразу після Революції Гідності, в перші дні окупації Криму сім'ї нардепів від ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака отримали під контроль частину великого нафтового бізнесу в Росії "за безцінок".

  • В окупованому Росією Криму на кількох радіостанціях прозвучало "привітання" колишнім колегам із Днем Служби безпеки України в зашифрованому вигляді.

  • Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук назвав головну перешкоду для "нормандської зустрічі" у квітні.

  • Кабінет міністрів ухвалив рішення перенести підвищення тарифів на один місяць. До 1 травня за кожен кВт*год доведеться віддати 1,68 грн.

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