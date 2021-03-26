Новини України: в країну йде потепління, а МОЗ попереджає про важкий період із COVID-19

В Україну йде потепління до +13 градусів, а міністр охорони здоров'я України Максим Степанов спрогнозував важку ситуацію з пандемією коронавірусу в країні.

У п'ятницю, 26 березня, відбулися й інші важливі події. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з найбільш значущими і цікавими новинами за добу:

У п'ятницю в південних і південно-східних областях України вночі та вранці очікується мокрий сніг із дощем. Місцями можливе налипання мокрого снігу та ожеледь. На решті території країни має бути сонячно і без опадів.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що важкий період із коронавірусом в Україні триватиме до середини квітня 2021 року. Він зазначив, що в країні не зафіксовано жодної смерті через вакцинацію проти коронавірусу.