Новини України: в "червоних" зонах заборонили гуляти без масок, а Київ накрило снігопадом

Софія Закревська
Софія Закревська
Суспільство
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Новини України: в 'червоних' зонах заборонили гуляти без масок, а Київ накрило снігопадом

В Україні у вівторок, 23 березня, в "червоних" карантинних зонах заборонили перебувати без індивідуальних засобів захисту в місцях загального користування, а Київ накрила негода із сильним вітром і снігопадами.

Пропонуємо Вам ознайомитися з добіркою головних новин нинішнього дня від OBOZREVATEL:

  • Українцям у "червоних" карантинних зонах заборонили перебувати без індивідуальних засобів захисту в місцях загального користування. По суті, йдеться практично про повсюдну заборону перебування на вулиці без масок.

  • Столицю України атакувала негода: з ранку в Києві дув сильний вітер, а з обіду в окремих районах міста фіксували потужні хуртовини.

  • В Україні знову оновили зони адаптивного карантину. Стало на один "червоний" регіон більше – туди внесли Львівську область. У "жовтій" зоні залишилася тільки одна область.

  • Лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта заявив, що насправді за добу коронавірусом заражається по 50-60 тис. українців. Він спрогнозував ще кілька хвиль COVID-19.

  • Печерський суд Києва обрав запобіжний захід письменнику і ветерану Владиславу Стафійчуку, якого звинувачують у тому, що під час акції протесту біля Офісу президента він розбив скло в дверях будівлі.

  • У Деснянському районі Києва сталася потужна пожежа в одному з багатоповерхових житлових будинків. Займання почалося на дев'ятому поверсі.

  • ПриватБанк відхиляє платежі на картку "Ключ до рахунку", яка дозволяє підприємству проводити будь-які розрахунки. Для цієї картки було встановлено місячний ліміт.

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