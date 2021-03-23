Новини України: в 'червоних' зонах заборонили гуляти без масок, а Київ накрило снігопадом

В Україні у вівторок, 23 березня, в "червоних" карантинних зонах заборонили перебувати без індивідуальних засобів захисту в місцях загального користування, а Київ накрила негода із сильним вітром і снігопадами.

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Українцям у "червоних" карантинних зонах заборонили перебувати без індивідуальних засобів захисту в місцях загального користування. По суті, йдеться практично про повсюдну заборону перебування на вулиці без масок.

Столицю України атакувала негода: з ранку в Києві дув сильний вітер, а з обіду в окремих районах міста фіксували потужні хуртовини.

В Україні знову оновили зони адаптивного карантину. Стало на один "червоний" регіон більше – туди внесли Львівську область. У "жовтій" зоні залишилася тільки одна область.

Лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта заявив, що насправді за добу коронавірусом заражається по 50-60 тис. українців. Він спрогнозував ще кілька хвиль COVID-19.

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід письменнику і ветерану Владиславу Стафійчуку, якого звинувачують у тому, що під час акції протесту біля Офісу президента він розбив скло в дверях будівлі.