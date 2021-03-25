Новини України: українці можуть залишитися без індійської вакцини, а смерть військової ЗСУ не пов'язана зі щепленням
Індія тимчасово припинила експорт вакцини AstraZeneca, якою прищеплюють українців, а смерть військової Збройних сил України, як виявилося, не пов'язана з вакцинацією проти коронавірусу.
У четвер, 25 березня, відбулися й інші важливі події. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з найбільш значущими і цікавими новинами за добу:
Індія тимчасово припинила весь основний експорт вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, виробленої Індійським інститутом сироватки SII. Названо причину.
Смерть військової Інни Нарожної в Одеській області, яка за кілька днів до цього вакцинувалася проти COVID-19, не пов'язана зі щепленням, а версії про це маніпулятивні.
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