Новини України: українці можуть залишитися без індійської вакцини, а смерть військової ЗСУ не пов'язана зі щепленням

Індія тимчасово припинила експорт вакцини AstraZeneca, якою прищеплюють українців, а смерть військової Збройних сил України, як виявилося, не пов'язана з вакцинацією проти коронавірусу.

У четвер, 25 березня, відбулися й інші важливі події. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з найбільш значущими і цікавими новинами за добу:

Індія тимчасово припинила весь основний експорт вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, виробленої Індійським інститутом сироватки SII. Названо причину.

Смерть військової Інни Нарожної в Одеській області, яка за кілька днів до цього вакцинувалася проти COVID-19, не пов'язана зі щепленням, а версії про це маніпулятивні.