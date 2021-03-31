Новини України: у Львові знайшли вбитою студентку, а в Раді побилися нардепи

Минулої доби СБУ провела ще 20 обшуків у керівництва та представників громадської організації "Український вибір" депутата від ОПЗЖ і кума президента РФ Віктора Медведчука. А українці попрощалися із трьома захисниками, які загинули під Шумами на Донеччині – Максимом Абрамовичем, Сергієм Барничем та Сергієм Гайченком.

Тоді як депутати в Раді ухвалили постанову щодо загострення ситуації на Донбасі та звернулися до РФ з вимогою негайно припинити бойові дії та неухильно дотримуватися режиму припинення вогню. OBOZREVATEL підготував добірку й інших важливих новин за 30 березня:

У Львові знайшли мертвою зниклу безвісти 19-річну студентку Львівського національного університету імені Івана Франка Дарію Косенок . Дівчина родом із Кам'янського Дніпропетровської області, вона навчалася на другому курсі.

Цього ж дня в районі села Старі Кодаки Дніпропетровської області знайшли людські останки в згорілому автомобілі Toyota Highlander. Місцеві ЗМІ зазначили, що загиблим може бути 42-річний чоловік, якого напередодні оголосили в розшук.

У селі Росоша Липовецького району Вінницької області п'яний водій автомобіля Skoda збив двох хлопчиків на велосипедах. Діти 2013 та 2014 років народження загинули на місці .

У Верховній Раді трапилася бійка між народними депутатами, коли парламентарі обговорювали погром Офісу президента прихильниками Сергія Стерненка. Крім цього, депутата від "Слуги народу" Сергія Швеця звинуватили в пияцтві .

Україна першою у світі ввела цифрові паспорти – народні депутати підтримали за основу і загалом законопроєкт №4355, який передбачає узаконення таких документів.

Нардепка від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар двічі назвала президента Росії Володимира Путіна "х**лом" із трибуни Верховної Ради України .

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко українською мовою почав пресконференцію з "неприємної новини". Він заявив, що півзахисник Євген Коноплянка пропустить матч кваліфікації на чемпіонат світу-2022 проти Казахстану, який відбудеться 31 березня.

Лікарка-інфекціоністка, позаштатна радниця МОЗ Ольга Голубовська наголосила, що Україні через ситуацію з COVID-19 не обійтися без локдауну, оскільки іншими способами протидіяти поширенню інфекції вже неможливо.