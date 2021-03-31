Новини України: у Львові знайшли вбитою студентку, а в Раді побилися нардепи

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Суспільство
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Новини України

Минулої доби СБУ провела ще 20 обшуків у керівництва та представників громадської організації "Український вибір" депутата від ОПЗЖ і кума президента РФ Віктора Медведчука. А українці попрощалися із трьома захисниками, які загинули під Шумами на Донеччині – Максимом Абрамовичем, Сергієм Барничем та Сергієм Гайченком.

Тоді як депутати в Раді ухвалили постанову щодо загострення ситуації на Донбасі та звернулися до РФ з вимогою негайно припинити бойові дії та неухильно дотримуватися режиму припинення вогню. OBOZREVATEL підготував добірку й інших важливих новин за 30 березня:

  • Українці змінили ставлення до вакцинації і готові робити щеплення будь-яким препаратом. До громадян приходить розуміння того, що за наявності супутніх захворювань і на тлі погіршення епідеміологічної ситуації в країні їхній організм може і не впоратися з інфекцією самостійно.

  • У Чернівцях від COVID-19 вилікували 100-річну пацієнтку. Жінка була госпіталізована вперше в житті і впоралася з хворобою.

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