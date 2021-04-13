Новини України: табір військ РФ біля кордону показали зсередини, а в Зеленського запропонували розмістити ракети США

Марина Ліснічук Суспільство 08:15, 13.04.2021 Оновлено: 08:39, 13.04.2021

Напередодні українцям показали зсередини польовий табір армії Росії біля кордону України, де зосередилася велика кількість техніки, ряди наметів і безліч військових. А голова Офісу президента Андрій Єрмак виступив за розміщення в Україні зенітно-ракетних комплексів США Patriot.

Через загострення РФ безпекової ситуації вздовж українсько-російського кордону на 13 квітня скликали позачергове засідання Комісії Україна-НАТО. Воно відбудеться у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі (Бельгія), зокрема й за участі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. OBOZREVATEL підготував добірку й інших важливих новин за 12 квітня:

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