Новини України: табір військ РФ біля кордону показали зсередини, а в Зеленського запропонували розмістити ракети США
Напередодні українцям показали зсередини польовий табір армії Росії біля кордону України, де зосередилася велика кількість техніки, ряди наметів і безліч військових. А голова Офісу президента Андрій Єрмак виступив за розміщення в Україні зенітно-ракетних комплексів США Patriot.
Через загострення РФ безпекової ситуації вздовж українсько-російського кордону на 13 квітня скликали позачергове засідання Комісії Україна-НАТО. Воно відбудеться у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі (Бельгія), зокрема й за участі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. OBOZREVATEL підготував добірку й інших важливих новин за 12 квітня:
У зоні бойових дій на сході України знову загинув воїн – 24-річний буковинець Ярослав Карлійчук. Він отримав несумісне із життям вогнепальне поранення.
Член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш розповів, що бойовики в окупованому Донецьку почали мінувати мости, щоб нібито вберегтися від "наступу України". За його словами, це або провокація окупантів, або спроба залякати місцевих жителів.
Крім того, російські окупанти закидали житловий сектор у селищі Зайцевому Донецької області мінами ПОМ-2 "Отек", які заборонені Оттавською конвенцією. На мінах також було нанесено нацистську символіку і напис "Україна", за допомогою якої вони мали намір дискредитувати військових ЗСУ.
У Нікополі Дніпропетровської області вбили відому волонтерку Анжелу Мончинську. За непідтвердженими даними, її зґвалтували і завдали важких травм.
Неподалік селища Вакуленці, що на Полтавщині, човен із трьома чоловіками затягнуло під греблю. Рятувальники знайшли тіла двох загиблих, пошуки ще одного тривали наступного дня й закінчилися трагічною звісткою. Згодом з’ясувалося, що жертвами нещасного випадку виявилися співробітники місцевої ОДА.
В Україні розробили стандарт медичної допомоги щодо реабілітації пацієнтів, які перехворіли на COVID-19.
Ізраїль та Україна можуть почати співпрацю у сфері виробництва вакцин, зокрема й проти коронавірусу.
Керівник дирекції МСБ ПриватБанку Євген Заіграєв заявив, що втручання держави в регулювання ставок інтерчейнджу та еквайрингової комісії змусить банки відмовитися від безкоштовних платіжних карток. Так, їх вартість для українців може підстрибнути з 0 до 3 тисяч грн на рік.