Новини України: табір військ РФ біля кордону показали зсередини, а в Зеленського запропонували розмістити ракети США

Напередодні українцям показали зсередини польовий табір армії Росії біля кордону України, де зосередилася велика кількість техніки, ряди наметів і безліч військових. А голова Офісу президента Андрій Єрмак виступив за розміщення в Україні зенітного-ракетних комплексів США Patriot.

Через загострення РФ безпекової ситуації вздовж українсько-російського кордону на 13 квітня скликали позачергове засідання Комісії Україна-НАТО. Воно відбудеться у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі (Бельгія), зокрема й за участі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. OBOZREVATEL підготував добірку й інших важливих новин за 12 квітня:

У зоні бойових дій на сході України знову загинув воїн – 24-річний буковинець Ярослав Карлійчук . Він отримав несумісне із життям вогнепальне поранення.

Член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш розповів, що бойовики в окупованому Донецьку почали мінувати мости, щоб нібито вберегтися від "наступу України". За його словами, це або провокація окупантів, або спроба залякати місцевих жителів.

Крім того, російські окупанти закидали житловий сектор у селищі Зайцевому Донецької області мінами ПОМ-2 "Отек", які заборонені Оттавською конвенцією . На мінах також було нанесено нацистську символіку і напис "Україна", за допомогою якої вони мали намір дискредитувати військових ЗСУ.

У Нікополі Дніпропетровської області вбили відому волонтерку Анжелу Мончинську. За непідтвердженими даними, її зґвалтували і завдали важких травм .

Неподалік селища Вакуленці, що на Полтавщині, човен із трьома чоловіками затягнуло під греблю. Рятувальники знайшли тіла двох загиблих, пошуки ще одного тривали наступного дня й закінчилися трагічною звісткою. Згодом з’ясувалося, що жертвами нещасного випадку виявилися співробітники місцевої ОДА.