Новини України: Росія перекинула озброєння до кордону і вбила двох бійців ЗСУ

Збройні формування Росії на Донбасі вбили двох бійців Збройних сил України, а в російському Воронежі зафіксували переміщення важких вогнеметних систем ТОС-1 "Буратіно" в напрямку України.

У вівторок, 6 квітня, відбулися й інші важливі події. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з найбільш значущими і цікавими новинами за добу:

Війська Росії на Донбасі вбили бійця Збройних сил України. Захисник отримав смертельне кульове поранення в голову. Це друга смерть на Донбасі за добу.

У місті Воронеж (РФ) 5 квітня зафіксували переміщення російських важких вогнеметних систем ТОС-1 "Буратіно" в напрямку України. Німецький журналіст показав відповідні фото.