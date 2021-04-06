Новини України: Росія перекинула озброєння до кордону і вбила двох бійців ЗСУ

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
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Війна на Донбасі

Збройні формування Росії на Донбасі вбили двох бійців Збройних сил України, а в російському Воронежі зафіксували переміщення важких вогнеметних систем ТОС-1 "Буратіно" в напрямку України.

У вівторок, 6 квітня, відбулися й інші важливі події. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з найбільш значущими і цікавими новинами за добу:

  • Війська Росії на Донбасі вбили бійця Збройних сил України. Захисник отримав смертельне кульове поранення в голову. Це друга смерть на Донбасі за добу.

  • У місті Воронеж (РФ) 5 квітня зафіксували переміщення російських важких вогнеметних систем ТОС-1 "Буратіно" в напрямку України. Німецький журналіст показав відповідні фото.

  • Якщо локдаун у Києві не зупинить стрімке зростання захворюваності на коронавірусну хворобу, то в столиці можуть оголосити надзвичайний стан.

  • В Офісі президента України Володимира Зеленського анонсували нові домовленості по Донбасу. Прессекретарка Юлія Мендель розповіла, що Київ продовжує переговори про досягнення миру на сході країни.

  • Українцям введуть нові тарифи на газ і змінять правила. Опубліковано проект постанови.

  • Міністерство соціальної політики розробило законопроект, який призведе до значного зниження розміру лікарняних. Повну виплату зможуть отримувати тільки ті, хто має не менше 20 років робочого стажу.

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