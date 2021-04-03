Новини України: РФ нарощує бойову готовність на Донбасі, а Данілов анонсував указ щодо вакцинації населення

Софія Закревська
Софія Закревська
Суспільство
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Новини України: РФ нарощує бойову готовність на Донбасі, а Данілов анонсував указ щодо вакцинації населення

Українська розвідка довела, що Росія не тільки стягує війська до нашого кордону, а й нарощує бойову готовність на тимчасово окупованому Донбасі, а на засіданні Ради національної безпеки і оборони було прийнято рішення щодо вакцинації населення проти коронавірусу.

OBOZREVATEL підготував добірку й інших важливих новин за 2 квітня:

  • У Європейському парламенті закликали Росію припинити залякування і нарощування військових сил на кордоні з Україною і на окупованих територіях.

  • Рада національної безпеки і оборони України в п'ятницю, 2 квітня, прийняла рішення про санкції проти членів контрабандних угруповань. У мережі показали фото обшуків контрабандистів.

  • Генерал-лейтенант Збройних сил України Михайло Забродський заявив, що допомога західних партнерів надзвичайно важлива, однак вона не має на увазі участь їхніх військових в боротьбі за Україну в разі настання російських військ.