Новини України: РФ нарощує бойову готовність на Донбасі, а Данілов анонсував указ щодо вакцинації населення

Під санкції Ради національної безпеки і оборони України потрапила кремлівська організація "Росспівробітництво". На це рішення відреагувала представник МЗС РФ Марія Захарова .

Повернений у власність держави нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрямок", яким раніше заволоділи особи, пов'язані з Віктором Медведчуком, в 2017-2019 роках демонтували частинами .

Росія під приводом нових навчань активно стягує до кордонів з Україною війська і техніку. Ці кадри стурбували не тільки українське суспільство, але також країни Європи і США. Розвідка нашої держави не виключає, що агресор вирішиться на повномасштабне вторгнення.