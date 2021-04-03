Новини України: РФ нарощує бойову готовність на Донбасі, а Данілов анонсував указ щодо вакцинації населення
Українська розвідка довела, що Росія не тільки стягує війська до нашого кордону, а й нарощує бойову готовність на тимчасово окупованому Донбасі, а на засіданні Ради національної безпеки і оборони було прийнято рішення щодо вакцинації населення проти коронавірусу.
OBOZREVATEL підготував добірку й інших важливих новин за 2 квітня:
За даними української розвідки, збройні сили Росії нарощують кількість військ на території окупованих районів в Донецькій і Луганській областях, були також проведені тренування. У мережі показали відео з пересуванням великої кількості техніки.
На засіданні Ради національної безпеки і оборони України було розглянуто питання щодо вакцинації населення проти коронавируса. Незабаром буде опублікований відповідний указ президента.
Політолог Андрій Піонтковський заявив, що США не можуть собі дозволити безкарну агресію Росії в Україні перш за все з огляду на власну безпеку.
У Європейському парламенті закликали Росію припинити залякування і нарощування військових сил на кордоні з Україною і на окупованих територіях.
Рада національної безпеки і оборони України в п'ятницю, 2 квітня, прийняла рішення про санкції проти членів контрабандних угруповань. У мережі показали фото обшуків контрабандистів.
Генерал-лейтенант Збройних сил України Михайло Забродський заявив, що допомога західних партнерів надзвичайно важлива, однак вона не має на увазі участь їхніх військових в боротьбі за Україну в разі настання російських військ.
Під санкції Ради національної безпеки і оборони України потрапила кремлівська організація "Росспівробітництво". На це рішення відреагувала представник МЗС РФ Марія Захарова.
Повернений у власність держави нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрямок", яким раніше заволоділи особи, пов'язані з Віктором Медведчуком, в 2017-2019 роках демонтували частинами.
Росія під приводом нових навчань активно стягує до кордонів з Україною війська і техніку. Ці кадри стурбували не тільки українське суспільство, але також країни Європи і США. Розвідка нашої держави не виключає, що агресор вирішиться на повномасштабне вторгнення.