Новини України: РНБО розширила санкції проти контрабандистів, у Харкові від COVID-19 померли дві породіллі
В Україні у четвер, 15 квітня, відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони, а в одному з пологових будинків Харкова померли дві породіллі, у яких діагностували коронавірус.
Протягом доби сталися й інші важливі події. Пропонуємо ознайомитися з найбільш значущими та цікавими новинами дня в добірці OBOZREVATEL:
На новому засіданні РНБО під головуванням президента Володимира Зеленського обговорили ситуацію в зоні бойових дій на Донбасі та ввели пакет санкцій проти 12 контрабандистів.
В Україні "євробляхи", ввезені до кінця 2020 року, розмитнять за особливими умовами. На оформлення дадуть 180 днів від моменту, як закони набудуть чинності. У середньому розмитнення буде коштувати не більше ніж 1000 євро.
У Київській області правоохоронці знайшли живим 2-річного Богдана Уніченка, який зник 14 квітня в селі Рагівка. Дитину виявили приблизно за 5 кілометрів від дому в лісосмузі.
У Харківському пологовому будинку №2 від COVID-19 померли дві породіллі. Одній із жінок було 25 років, а другій – 31. Обидві вони пішли з життя 5 квітня через легеневу недостатність.
Депутати Верховної Ради 283 голосами, більшість із яких від "Слуги народу", підтримали в першому читанні законопроєкт №4651 про посилення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях. Механізм передбачає, що українських чиновників зможуть позбавити волі на 2 роки за подання недостовірної інформації (зокрема й помилку).
Росія офіційно оголосила про закриття частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів і державних суден інших країн нібито через військові навчання. МЗС України висловило протест.