Новини України: РНБО розширила санкції проти контрабандистів, у Харкові від COVID-19 померли дві породіллі

В Україні у четвер, 15 квітня, відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони, а в одному з пологових будинків Харкова померли дві породіллі, у яких діагностували коронавірус.

Протягом доби сталися й інші важливі події. Пропонуємо ознайомитися з найбільш значущими та цікавими новинами дня в добірці OBOZREVATEL:

На новому засіданні РНБО під головуванням президента Володимира Зеленського обговорили ситуацію в зоні бойових дій на Донбасі та ввели пакет санкцій проти 12 контрабандистів.

В Україні "євробляхи", ввезені до кінця 2020 року, розмитнять за особливими умовами. На оформлення дадуть 180 днів від моменту, як закони набудуть чинності. У середньому розмитнення буде коштувати не більше ніж 1000 євро.