Новини України: погроми під Офісом президента, вечірка в "червоній" Одесі та перший день "локдауну" в Києві

Марина Ліснічук Суспільство 08:38, 21.03.2021 Оновлено: 09:08, 21.03.2021

Минулої доби під Офісом президента відбулася акція прихильників засудженого в Одесі Сергія Стерненка, яка спочатку проходила спокійно, а закінчилася погромами – активісти облили будівлю ОПУ фарбою і розбили шибки. Водночас цього дня в Києві почав діяти новий посилений карантин.

У суботу, 20 березня, відбулися й інші важливі події. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з найбільш значущими і цікавими новинами за добу:

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