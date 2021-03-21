Новини України: погроми під Офісом президента, вечірка в "червоній" Одесі та перший день "локдауну" в Києві
Минулої доби під Офісом президента відбулася акція прихильників засудженого в Одесі Сергія Стерненка, яка спочатку проходила спокійно, а закінчилася погромами – активісти облили будівлю ОПУ фарбою і розбили шибки. Водночас цього дня в Києві почав діяти новий посилений карантин.
У суботу, 20 березня, відбулися й інші важливі події. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з найбільш значущими і цікавими новинами за добу:
У Києві на проспекті Перемоги дівчина за кермом BMW на швидкості влетіла в автомобіль аварійної служби. Внаслідок ДТП водійку госпіталізували в критичному стані, її двоє пасажирів отримали травми середньої тяжкості.
У центрі Дніпра чоловіки влаштували погром у ресторані Dogs&Burgers на Катеринославському бульварі. Вони побилися, розбили скло і зіпсували меблі в закладі.
В Одесі від коронавірусу помер відомий дитячий анестезіолог Володимир Гатцук, який багато років пропрацював у реанімації. Чоловік захворів, рятуючи пацієнтів, і не впорався з COVID-19.
Водночас в одному з нічних клубів цього міста влаштували масову вечірку, попри те, що регіон віднесли до "червоної" карантинної зони через поширення коронавірусу.
Провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська розповіла, що нова мутація коронавірусу, яку виявили в Україні, дає "нестандартну" відповідь на звичну терапію і викликає важчі й триваліші форми захворювання.
Росія зажадала змінити формат переговорів "нормандської четвірки". Зокрема, заступник голови адміністрації Кремля Дмитро Козак надіслав листи представникам України, Франції та Німеччини з документом щодо переговорів стосовно Донбасу.
Глава РФ Володимир Путін підписав указ про заборону на володіння ділянками землі в окупованому Криму іноземцям, зокрема й українцям. У МЗС України назвали так званий указ Путіна нікчемним і таким, що не має правових наслідків для нашої держави.
У Києві почав діяти жорсткий карантин. OBOZREVATEL перевірив, як жила столиця в перший день нового "локдауну" і чи дотримувалися містяни карантинних заходів.