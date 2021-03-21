Новини України: погроми під Офісом президента, вечірка в "червоній" Одесі та перший день "локдауну" в Києві

Минулої доби під Офісом президента відбулася акція прихильників засудженого в Одесі Сергія Стерненка, яка спочатку проходила спокійно, а закінчилася погромами – активісти облили будівлю ОПУ фарбою і розбили шибки. Водночас цього дня в Києві почав діяти новий посилений карантин.

У суботу, 20 березня, відбулися й інші важливі події. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з найбільш значущими і цікавими новинами за добу: