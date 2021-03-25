Новини України: до Києва привезли нову вакцину від COVID-19, а на Закарпатті обшукали дачу Медведчука

Дар'я Дурова Суспільство 21:23, 25.03.2021

В Україну в четвер, 25 березня, прибула китайська вакцина від коронавірусу CoronaVac, а в США президент Джо Байден провів першу пресконференцію на посаді.

Про ці та інші головні новини дня читайте в добірці OBOZREVATEL:

  • Увечері четверга в аеропорту "Бориспіль" приземлився літак із другою партією вакцини проти COVID-19 – виробництва китайської компанії Sinovac. Країна отримала 200 тисяч доз препарату CoronaVac.

  • Американський глава на першій пресконференції заявив, що має намір балотуватися на новий термін. Що ще говорив Байден – читайте тут.

  • Генсек НАТО Йенс Столтенбер заявив, що Україна, так само як і Грузія, зможе увійти до складу Альянсу, коли з цим погодяться всі країни-учасники.

  • За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, російський завод Оксани Марченко виробляє дизпаливо, яким заправляють російські танки на Донбасі.

  • У гучній справі "ПВК", організаторами якої названі екснардеп Семен Семенченко і "позаштатний агент НАБУ" Євген Шевченко, будуть нові підозри, повідомили в СБУ.

  • Стало відомо про обшук на Закарпатті маєтку "Ведмежа діброва" подсанкціонного українського політика, нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

  • ВАКС призначив 2,74 млн грн застави колишній начальниці департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПриватБанку Надії Конопкіній. Її підозрюють у причетності до розтрати 8,2 млрд грн.

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