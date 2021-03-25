Новини України: до Києва привезли нову вакцину від COVID-19, а на Закарпатті обшукали дачу Медведчука

В Україну в четвер, 25 березня, прибула китайська вакцина від коронавірусу CoronaVac, а в США президент Джо Байден провів першу пресконференцію на посаді.

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Увечері четверга в аеропорту "Бориспіль" приземлився літак із другою партією вакцини проти COVID-19 – виробництва китайської компанії Sinovac. Країна отримала 200 тисяч доз препарату CoronaVac.

Американський глава на першій пресконференції заявив, що має намір балотуватися на новий термін. Що ще говорив Байден – читайте тут.

Генсек НАТО Йенс Столтенбер заявив, що Україна, так само як і Грузія, зможе увійти до складу Альянсу, коли з цим погодяться всі країни-учасники.