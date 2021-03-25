Новини України: до Києва привезли нову вакцину від COVID-19, а на Закарпатті обшукали дачу Медведчука
В Україну в четвер, 25 березня, прибула китайська вакцина від коронавірусу CoronaVac, а в США президент Джо Байден провів першу пресконференцію на посаді.
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Увечері четверга в аеропорту "Бориспіль" приземлився літак із другою партією вакцини проти COVID-19 – виробництва китайської компанії Sinovac. Країна отримала 200 тисяч доз препарату CoronaVac.
Американський глава на першій пресконференції заявив, що має намір балотуватися на новий термін. Що ще говорив Байден – читайте тут.
Генсек НАТО Йенс Столтенбер заявив, що Україна, так само як і Грузія, зможе увійти до складу Альянсу, коли з цим погодяться всі країни-учасники.
За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, російський завод Оксани Марченко виробляє дизпаливо, яким заправляють російські танки на Донбасі.
У гучній справі "ПВК", організаторами якої названі екснардеп Семен Семенченко і "позаштатний агент НАБУ" Євген Шевченко, будуть нові підозри, повідомили в СБУ.
Стало відомо про обшук на Закарпатті маєтку "Ведмежа діброва" подсанкціонного українського політика, нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.
ВАКС призначив 2,74 млн грн застави колишній начальниці департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПриватБанку Надії Конопкіній. Її підозрюють у причетності до розтрати 8,2 млрд грн.