Новини України: на Донбасі загинув боєць ЗСУ, локдаун запропонували ввести вже зараз

В Україні в неділю, 19 березня, від кулі снайпера на Донбасі загинув 28-річний воїн Збройних сил України Кирило Биковський.

Тим часом, офіційний Київ відкинув пропозицію Кремля заборонити вогонь бійцям на фронті. Головні новини дня – далі в добірці OBOZREVATEL:

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не може прийняти пропозицію Кремля заборонити вогонь на Донбасі.

28-річний воїн ЗСУ Кирило Биковський був смертельно поранений кулею снайпера в зоні ООС. Військовий був родом з Кропивницького. У нього залишилися мама і сестри.

Ряд народних депутатів від партії "Слуга народу" ініціювали позачергове засідання Верховної Ради з силовиками через заворушення біля Офісу президента.

Крім того, ЗМІ назвали імена координаторів акції протесту, яка пройшла на Банковій 20 березня. Ними виявилися кілька відомих "професійних активістів".

Наразі вхід до будівлі Офісу президента забито фанерою.

Академік НАН України Сергій Комісаренко вважає, що через сплеск захворюваності пандемії COVID-19 і низький темп вакцинації локдаун у країні бажано вводити вже зараз.