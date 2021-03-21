Новини України: на Донбасі загинув боєць ЗСУ, локдаун запропонували ввести вже зараз

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Суспільство
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Новини України

В Україні в неділю, 19 березня, від кулі снайпера на Донбасі загинув 28-річний воїн Збройних сил України Кирило Биковський.

Тим часом, офіційний Київ відкинув пропозицію Кремля заборонити вогонь бійцям на фронті. Головні новини дня – далі в добірці OBOZREVATEL:

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