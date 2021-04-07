Новини України: на Донбасі загинули троє захисників, а переговори ТКГ можуть перенести в Польщу

Минула доба в Україні принесла трагічні новини із фронту – в зоні бойових дій на Донбасі знову загинуло двоє воїнів Збройних сил України. Після стало відомо про смерть ще одного військовослужбовця.

Водночас з’ясувалося, що п’ятирічна дитина, про смерть якої "ДНР" запустили фейк із метою дискредитації ЗСУ, загинула внаслідок вибуху 2 квітня. OBOZREVATEL підготував добірку й інших важливих новин за 6 квітня:

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук зазначив, що після завершення карантину через пандемію коронавірусу переговори ТКГ щодо врегулювання конфлікту на Донбасі можуть перенести з Мінська до Польщі .

Експредставник української сторони в ТКГ, дипломат Роман Безсмертний висловив переконання, що Росія взяла курс на ескалацію військових дій в Україні, і не варто сподіватися на мирний розвиток ситуації. За його словами, метою Кремля є знищення нашої країни, ці плани у глави РФ Володимира Путіна були раніше й нікуди не поділися.