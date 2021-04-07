Новини України: на Донбасі загинули троє захисників, а переговори ТКГ можуть перенести в Польщу
Минула доба в Україні принесла трагічні новини із фронту – в зоні бойових дій на Донбасі знову загинуло двоє воїнів Збройних сил України. Після стало відомо про смерть ще одного військовослужбовця.
Водночас з’ясувалося, що п’ятирічна дитина, про смерть якої "ДНР" запустили фейк із метою дискредитації ЗСУ, загинула внаслідок вибуху 2 квітня. OBOZREVATEL підготував добірку й інших важливих новин за 6 квітня:
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук зазначив, що після завершення карантину через пандемію коронавірусу переговори ТКГ щодо врегулювання конфлікту на Донбасі можуть перенести з Мінська до Польщі.
Експредставник української сторони в ТКГ, дипломат Роман Безсмертний висловив переконання, що Росія взяла курс на ескалацію військових дій в Україні, і не варто сподіватися на мирний розвиток ситуації. За його словами, метою Кремля є знищення нашої країни, ці плани у глави РФ Володимира Путіна були раніше й нікуди не поділися.
У Києві вбивцю відомої стилістки та власниці салону краси Катерини Положай – її ексчоловіка – засудили до довічного ув'язнення. Хоча обвинувачений у жорстокому злочині, який трапився в листопаді 2015 року, свою провину не визнав.
За минулу добу Україна стала епіцентром поширення COVID-19 в Європі. Адже було зафіксовано найбільше нових випадків зараження коронавірусом, а також смертей від нього серед європейських країн.
У Дубаї продовжився конфлікт через оголену фотосесію дівчат на балконі готелю цього міста. Стало відомо, що всіх затриманих, зокрема й 12 громадянок України, депортують із ОАЕ.
Посилення карантину в Україні вдарило по ринку праці. Тепер серед найпопулярніших вакансій виявилися навіть таксисти. Водночас щомісяця зростає кількість громадян, які бажають виїхати за кордон у пошуках кращих фінансових умов.