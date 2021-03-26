Новини України: на Донбасі вбили воїнів ЗСУ, Зеленський зібрався телефонувати Путіну

Дар'я Дурова Суспільство 21:39, 26.03.2021 Оновлено: 21:43, 26.03.2021

В Україні в п'ятницю, 26 березня, відбулися трагічні події на Донбасі – внаслідок обстрілу під Шумами загинули четверо Героїв. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття і терміново відправив начальника Генштабу Руслана Хомчака в зону ООС.

Про ці та інші новини дня – читайте в добірці новин від OBOZREVATEL:

  • Обстріл у районі населеного пункту Шуми ворог здійснив із мінометів. Окрім чотирьох загиблих, ще двоє воїнів ЗСУ отримали поранення.

  • Глава країни відреагував на трагедію. Зеленський закликав лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Франція, Німеччина, Росія) зробити все можливе для збереження перемир'я. Найближчим часом він також пообіцяв провести бесіди з усіма лідерами формату.

  • За дорученням президента начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил генерал-лейтенант Хомчак терміново вирушив на Донбас.

  • Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід "агенту НАБУ" Євгену Шевченку, якого разом із колишнім нардепом Семеном Семенченком підозрюють у створенні "ПВК". Чоловіка заарештували на два місяці (з можливістю застави).

  • На Житомирщині в місті Радомишль у невеликому ставку потонув 17-річний Іван Мисливий, якого шукали чотири дні. Незважаючи на те, що поліція вважає загибель хлопця нещасним випадком, люди підозрюють, що його могли вбити. До того ж, кілька років тому в цій же водоймі знайшли й бабусю Івана.

  • Верховна Рада 30 березня збереться відразу на два позачергові засідання, одне з яких відбудеться з ініціативи президента Зеленського.

  • В Одесі викрали 20-річного хлопця, вивезли його в Київ і кілька днів зв'язаним утримували в орендованій квартирі. У батьків потерпілого вимагали 1 млн доларів. Поліція зловила виконавців і замовника злочину.

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