Новини України: на Донбасі вбили воїнів ЗСУ, Зеленський зібрався телефонувати Путіну
В Україні в п'ятницю, 26 березня, відбулися трагічні події на Донбасі – внаслідок обстрілу під Шумами загинули четверо Героїв. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття і терміново відправив начальника Генштабу Руслана Хомчака в зону ООС.
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Обстріл у районі населеного пункту Шуми ворог здійснив із мінометів. Окрім чотирьох загиблих, ще двоє воїнів ЗСУ отримали поранення.
Глава країни відреагував на трагедію. Зеленський закликав лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Франція, Німеччина, Росія) зробити все можливе для збереження перемир'я. Найближчим часом він також пообіцяв провести бесіди з усіма лідерами формату.
За дорученням президента начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил генерал-лейтенант Хомчак терміново вирушив на Донбас.
Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід "агенту НАБУ" Євгену Шевченку, якого разом із колишнім нардепом Семеном Семенченком підозрюють у створенні "ПВК". Чоловіка заарештували на два місяці (з можливістю застави).
На Житомирщині в місті Радомишль у невеликому ставку потонув 17-річний Іван Мисливий, якого шукали чотири дні. Незважаючи на те, що поліція вважає загибель хлопця нещасним випадком, люди підозрюють, що його могли вбити. До того ж, кілька років тому в цій же водоймі знайшли й бабусю Івана.
Верховна Рада 30 березня збереться відразу на два позачергові засідання, одне з яких відбудеться з ініціативи президента Зеленського.
В Одесі викрали 20-річного хлопця, вивезли його в Київ і кілька днів зв'язаним утримували в орендованій квартирі. У батьків потерпілого вимагали 1 млн доларів. Поліція зловила виконавців і замовника злочину.