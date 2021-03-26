Новини України: на Донбасі вбили воїнів ЗСУ, Зеленський зібрався телефонувати Путіну

В Україні в п'ятницю, 26 березня, відбулися трагічні події на Донбасі – внаслідок обстрілу під Шумами загинули четверо Героїв. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття і терміново відправив начальника Генштабу Руслана Хомчака в зону ООС.

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Обстріл у районі населеного пункту Шуми ворог здійснив із мінометів. Окрім чотирьох загиблих, ще двоє воїнів ЗСУ отримали поранення.

Глава країни відреагував на трагедію. Зеленський закликав лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Франція, Німеччина, Росія) зробити все можливе для збереження перемир'я. Найближчим часом він також пообіцяв провести бесіди з усіма лідерами формату.

За дорученням президента начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил генерал-лейтенант Хомчак терміново вирушив на Донбас.