Новини України: країна стала першою в Європі за статистикою COVID-19, а ТКГ провела екстрене засідання щодо Донбасу

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Суспільство
1 хвилина
1,5 т.
Останні новини України

В Україні в середу, 7 квітня, провели екстрене засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, а за кількістю нових випадків і смертей від COVID-19 за минулу добу наша країна стала першою в Європі.

Про головні події дня читайте у добірці новин OBOZREVATEL:

Українановини