Новини України: країна стала першою в Європі за статистикою COVID-19, а ТКГ провела екстрене засідання щодо Донбасу

В Україні в середу, 7 квітня, провели екстрене засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, а за кількістю нових випадків і смертей від COVID-19 за минулу добу наша країна стала першою в Європі.

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В Україні за 6 квітня зафіксували найбільше нових, а також летальних випадків коронавірусу серед європейських країн.

ТКГ провела нове засідання у зв'язку з ескалацією на сході України.

Під час обшуку у двох адвокатів, яких підозрюють в отриманні хабаря в 100 тис. доларів нібито для глави Окружного адміністративного суду Павла Вовка, знайшли мільйони доларів готівки.

Глава військового комітету НАТО, головний маршал авіації Стюарт Піч прибув до Києва та зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком. Вони обговорили загальну безпекову ситуацію навколо України.

У Луцьку провели в останню путь загиблого в зоні ООС воїна Збройних сил України Сергія Сулиму, який рятував поранених під Шумами.