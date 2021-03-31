Новини України: Київ посилив локдаун, а РФ не захотіла "тиші" на Донбасі

В Україні в середу, 31 березня, оголосили про рішення посилити правила локдауну в Києві, а Росія не погодилася на пропозицію України в ТКГ забезпечити дотримання режиму "тиші" на Донбасі.

Цього дня відбулися й інші важливі події. Які саме – читайте в добірці новин OBOZREVATEL:

Із понеділка, 5 квітня, столиця вирішила зачинити всі школи і дитячі садки, а громадський транспорт – і наземний, і метро – стане працювати за спеціальними перепустками. Про інші нові правила читайте тут.

Делегація України в Тристоронній контактній групі запропонувала з 00:00 1 квітня забезпечити дотримання повного та всеосяжного збереження режиму припинення вогню на Донбасі. Ініціатива не знайшла підтримки з боку російської делегації.