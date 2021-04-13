Новини України: "червоних" зон стало більше, а Байден обговорив ескалацію з Путіним

Дар'я Дурова Суспільство 21:29, 13.04.2021 Оновлено: 21:34, 13.04.2021

В Україні у вівторок, 13 квітня, внаслідок провокації російсько-окупаційних військ на Донбасі загинув воїн ЗСУ, а список "червоних" карантинних зон знову розширили.

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