Новини України: "червоних" зон стало більше, а Байден обговорив ескалацію з Путіним

В Україні у вівторок, 13 квітня, внаслідок провокації російсько-окупаційних військ на Донбасі загинув воїн ЗСУ, а список "червоних" карантинних зон знову розширили.

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Президент США Джо Байден у телефонній розмові з лідером Росії Володимиром Путіним закликав його знизити напруженість на кордоні з Україною та запропонував зустрітися.

Обов'язкову державну підсумкову атестацію для випускників шкіл у 2021 році скасували, а ЗНО складатимуть лише ті, хто вступатиме до вишів. Рішення про це більшістю голосів – 298 – підтримали депутати Верховної Ради.

Українську зірку "Фенербахче" Аліну Ягупову вдруге поспіль визнали найкращою баскетболісткою Євроліги. Наша співвітчизниця здобула перемогу одностайним рішенням.

Із 00:00 15 квітня найгірший рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 буде встановлено також на території Полтавської області. Там буде заборонено роботу міського, внутрішньообласного і залізничного транспорту, але працівники критичної інфраструктури зможуть їздити за спеціальними перепустками.

У зоні ООС смертельне осколкове поранення від скинутої з безпілотного літального апарата протипіхотної міни отримав 40-річний воїн Збройних сил України з Чернівців Олексій Мамчій. У 2016 році на Донбасі загинув його молодший брат Станіслав.