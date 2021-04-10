Новини України: біля кордону помітили військову техніку, а Резніков впевнений, що війни з РФ не буде

Біля українського кордону помітили переміщення колони російських БТРів, але міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков впевнений, що що широкомасштабної війни з Росією не буде.

У суботу, 10 квітня, відбулися й інші важливі події. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з найбільш значущими і цікавими новинами за добу:

На окупованій території Молдови в Придністров'ї помітили переміщення колони російських БТРів. Кадри були зняті в районі аеропорту "Тирасполь".

Олексій Резніков вважає, що Україна не ведеться на провокації Росії на Донбасі і широкомасштабної війни не буде, хоча Кремль і намагається створити паніку серед суспільства на цей рахунок.