Новини України: Арахамія виправдався за відпочинок на Мальдівах, а на Одещині померла військова ЗСУ
На Одещині після щеплення від коронавірусу з невідомих причин померла військова ЗСУ, а голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, як відпочив на Мальдівах усього за 80$.
У середу, 24 березня, відбулися й інші важливі події. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з найбільш значущими і цікавими новинами за добу:
Погода в Україні в середу, 24 березня, в приблизно половині областей буде сонячною, а на решті території з опадами. Нічні морози і сніг ще затримаються.
Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що коронакриза сильно опустила ціни на Мальдівах, тому йому вдалося відпочити так дешево – всього зо 80$ (2215 грн) з людини за добу. Однак його помітили в одному з найдорожчих готелів острова.
У селищі Чорноморське Одеської області у вівторок, 23 березня, померла військова, яка раптово знепритомніла. 21 березня їй зробили щеплення від коронавірусу.
Співробітники Федеральної служби безпеки Росії два дні катували струмом затриманого в Криму 10 березня українського журналіста Владислава Єсипенка.
У Єгипті від коронавірусу помер український лікар-стоматолог, відомий волонтер Юрій Юрасюк. Швидка двічі відвозила його в лікарню, проте щоразу йому відмовляли в госпіталізації. Чоловіка прийняли тільки через кілька днів, коли йому стало зовсім погано.
Президент Володимир Зеленський анонсував введення економічного паспорта. За його словами, всі народжені в Україні діти до 18 років зможуть накопичувати кошти від використання надр.