Новини України: Арахамія виправдався за відпочинок на Мальдівах, а на Одещині померла військова ЗСУ

На Одещині після щеплення від коронавірусу з невідомих причин померла військова ЗСУ, а голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, як відпочив на Мальдівах усього за 80$.

У середу, 24 березня, відбулися й інші важливі події. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з найбільш значущими і цікавими новинами за добу:

Погода в Україні в середу, 24 березня, в приблизно половині областей буде сонячною, а на решті території з опадами. Нічні морози і сніг ще затримаються.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що коронакриза сильно опустила ціни на Мальдівах, тому йому вдалося відпочити так дешево – всього зо 80$ (2215 грн) з людини за добу. Однак його помітили в одному з найдорожчих готелів острова.