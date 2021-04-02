Новини України: Арахамія перепросив за нардепку Колесник, а Бутусов і Мураєв мало не побилися в прямому ефірі

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія попросив вибачення за слова нардепки Анни Колесник, яка хотіла "звалювати з України", а між журналістом Юрієм Бутусовим і колишнім нардепом Євгеном Мураєвим трапився конфлікт у прямому ефірі, який ледь не переріс у бійку.

У п'ятницю, 2 квітня, відбулися й інші важливі події. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з найбільш значущими і цікавими новинами за добу:

На більшості території України сьогодні вдень і вночі очікуються опади. Деякі регіони негода обійде стороною, там буде тепло і сонячно.

Арахамія перепросив за нардепку Колесник. Він заявив, що ніхто звалювати з України не буде. Глава фракції СН підкреслив, що Колесник є "добропорядною людиною" з "патріотичною позицією". Відео.