Новини України: Арахамія перепросив за нардепку Колесник, а Бутусов і Мураєв мало не побилися в прямому ефірі
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія попросив вибачення за слова нардепки Анни Колесник, яка хотіла "звалювати з України", а між журналістом Юрієм Бутусовим і колишнім нардепом Євгеном Мураєвим трапився конфлікт у прямому ефірі, який ледь не переріс у бійку.
У п'ятницю, 2 квітня, відбулися й інші важливі події. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з найбільш значущими і цікавими новинами за добу:
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Між українським журналістом Юрієм Бутусовим і колишнім народним депутатом, лідером партії "Наші" Євгеном Мураєвим трапився конфлікт у прямому ефірі, який ледь не переріс у бійку.
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