Новини України: Арахамія перепросив за нардепку Колесник, а Бутусов і Мураєв мало не побилися в прямому ефірі

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
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Давид Арахамія і Євген Мураєв

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія попросив вибачення за слова нардепки Анни Колесник, яка хотіла "звалювати з України", а між журналістом Юрієм Бутусовим і колишнім нардепом Євгеном Мураєвим трапився конфлікт у прямому ефірі, який ледь не переріс у бійку.

У п'ятницю, 2 квітня, відбулися й інші важливі події. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з найбільш значущими і цікавими новинами за добу:

  • На більшості території України сьогодні вдень і вночі очікуються опади. Деякі регіони негода обійде стороною, там буде тепло і сонячно.

  • Арахамія перепросив за нардепку Колесник. Він заявив, що ніхто звалювати з України не буде. Глава фракції СН підкреслив, що Колесник є "добропорядною людиною" з "патріотичною позицією". Відео.

  • З'явилися нові подробиці вбивства Маші Борисової: раніше підозрюваний приставав до 11-річного хлопчика.

  • Між українським журналістом Юрієм Бутусовим і колишнім народним депутатом, лідером партії "Наші" Євгеном Мураєвим трапився конфлікт у прямому ефірі, який ледь не переріс у бійку.

  • Співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко сказав, що "немає даних" вважати президента Росії Володимира Путіна вбивцею.

  • В Україні запустили унікальний проєкт з розсекречення архівних документів.

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