Новини України: покарання артистів із Росії і нові рішення щодо вакцинації

Дар'я Дурова Суспільство 21:15, 22.03.2021 Оновлено: 21:22, 22.03.2021

В Україні в понеділок, 22 березня, відкрили провадження проти 23 російських артистів, які виступали в Криму, а також заговорили про більш швидку вакцинацію українців, які записалися в чергу через Дію.

Про головні події дня пропонуємо почитати в добірці новин від OBOZREVATEL:

  • Прокуратура АРК почала кримінальні справи стосовно 23 артистів із РФ за звинуваченням у незаконному в'їзді на територію окупованого півострова. Серед фігурантів – багато відомих імен.

  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ швидше вакцинувати проти коронавірусу тих, хто заявив про бажання отримати щеплення через мобільний застосунок Дія.

  • Шахрайські схеми стають усе більш винахідливими. Так, деяким українцям телефонували від імені "родичів" із проханням перевести гроші на "лікування COVID-19", а одна з фінансових пірамід обдурила понад 55 тисяч осіб на суму понад 150 млн гривень.

  • У Польщі в ДТП потрапив пасажирський автобус із десятьма українцями. Загинув один із водіїв (23-річний чоловік), п'ять осіб отримали травми.

  • Кабмін вирішив, як буде працювати громадський транспорту "червоних" зонах України. В "Укрзалізниці" також пояснили, чи будуть вводити обмеження.

  • У "Слузі народу" розповіли про декілька варіантів розвитку подій щодо можливого скасування сезонного переведення годинників. Якщо вирішення цього питання залишиться за Радою, то закон набуде чинності вже восени.

  • В українському Інституті молекулярної біології і генетики заявили: на території країни поширюється мутація британського штаму COVID-19, яку вважають більш небезпечною.

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