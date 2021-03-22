Новини України: покарання артистів із Росії і нові рішення щодо вакцинації

В Україні в понеділок, 22 березня, відкрили провадження проти 23 російських артистів, які виступали в Криму, а також заговорили про більш швидку вакцинацію українців, які записалися в чергу через Дію.

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