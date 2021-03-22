Новини України: покарання артистів із Росії і нові рішення щодо вакцинації
В Україні в понеділок, 22 березня, відкрили провадження проти 23 російських артистів, які виступали в Криму, а також заговорили про більш швидку вакцинацію українців, які записалися в чергу через Дію.
Про головні події дня пропонуємо почитати в добірці новин від OBOZREVATEL:
Прокуратура АРК почала кримінальні справи стосовно 23 артистів із РФ за звинуваченням у незаконному в'їзді на територію окупованого півострова. Серед фігурантів – багато відомих імен.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ швидше вакцинувати проти коронавірусу тих, хто заявив про бажання отримати щеплення через мобільний застосунок Дія.
Шахрайські схеми стають усе більш винахідливими. Так, деяким українцям телефонували від імені "родичів" із проханням перевести гроші на "лікування COVID-19", а одна з фінансових пірамід обдурила понад 55 тисяч осіб на суму понад 150 млн гривень.
У Польщі в ДТП потрапив пасажирський автобус із десятьма українцями. Загинув один із водіїв (23-річний чоловік), п'ять осіб отримали травми.
Кабмін вирішив, як буде працювати громадський транспорту "червоних" зонах України. В "Укрзалізниці" також пояснили, чи будуть вводити обмеження.
У "Слузі народу" розповіли про декілька варіантів розвитку подій щодо можливого скасування сезонного переведення годинників. Якщо вирішення цього питання залишиться за Радою, то закон набуде чинності вже восени.
В українському Інституті молекулярної біології і генетики заявили: на території країни поширюється мутація британського штаму COVID-19, яку вважають більш небезпечною.