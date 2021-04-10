Раніше я підняла тему інформаційних спекуляцій російських і колабораціоністських ЗМІ на загибель зручним їм жителів ОРДЛО в матеріалі.

Насправді, в ОРДЛО на мінних полях, снарядах, гине багато людей. ОРДЛО це земля напхана зброєю, пише Олена Степова для Спротив. Розмінування займе більше 50 років, а добровільна здача, в це я взагалі не вірю. Для багатьох донбасян продаж зброї або збір військової сировини, стали формою доходу. Заради збору металу лізуть і на позиції, і в склади, і збирають вздовж лінії розмежування.

Що ж стосується мінних полів, то давно ніхто навіть з колаборціоністов-терористів, які воюють на боці окупаційних військ, не знає, де і як саме, та й що саме заміновано. Російські війська залишають поза передачею дані про мінні поля місцевим, місцеві настільки міцні силою духу, що оточують свої стоянки мінними полями по колу, напевно, побоюючись удару з тилу, де стоять росіяни.

Ось тільки в статистику, вигідну інформаційним кураторам випадки "побутового" підриву не потрапляють. Це не вигідно. Це розкриває і тотальне злодійство снарядів, і вказує на зубожіння населення, пиляльних снаряди ножівкою для здачі в металобрухт, і повальне забруднення ОРДЛО відходами російського воєнпрому.

А ось що гинуть від недолугості дорослих діти – саме те. Скільки їх, загублених дорослими? Один Бог знає. Ось в Лутугине взимку загинуло 4 дитини. Двох списали на вовка, мовляв, поцупив дітей прямо з двору. Правда, на тілі не було виявлено ні укусів, ні слідів хижака, все одно списали на величезні вовчі зграї, що вільно курсують по ОРДЛО. Мами загиблих дітей під час їх перебування на вулиці, були п'яні. Дівчаткам було по 4 і 6 років. З такого пропаганду не зліпиш. Тому в соцмережах пообурювались і на тому і закінчилося.

Ще двоє дітей померло від виснаження і хвороб. Але, це відомо лише про тих дітей, про яких хоч хтось напише в соцмережах. Насправді в ОРДЛО гине і пропадає безвісти дуже багато дітей. Вони там потрібні лише для виплат і гуманітарки. Батьки п'ють або наркомани. Таких асоціальних сімей там все більше.

Відомі й випадки підриву неповнолітніх на мінних полях, при розбиранні снарядів, але це так далеко від лінії фронту, що на безпілотник не повісиш, як і на укро-ДРГ. Тому до таких родин не приїжджають імениті адвокати Монтян, про них не знімають емпатичні ролики "не забудемо, не пробачимо".

Діти ОРДЛО – заручники дорослих. Їх тупості, дурості, амбіцій і виховання. Але, діти ОРДЛО ростуть в цьому середовищі, насичуючись нею, як губка, і в них уже та, їх, ОРДЛинська мораль, їх світ, їх бачення честі, совісті, правди. Підлітки ОРДЛО найактивніші і затребувані массовщики для патріотично-триколорадних шоу. Вони щиро говорять на камеру про ненависть до України.

Вони щиро позують у військовій формі. Вони щиро вірять в те, що вони для росіяни люди, їх чекають в Москві. ОРДЛО стали давно постачальником юних тіл в РФ. А ще ось, діти завжди потрібні для зйомок російської пропаганди. Мертві діти.

І поки не зрозуміло, як потрапила в ОРДЛО, і повернулася звідти в мирні частини України, адвокатесса Монтян, яка ридала за вбитим, принесеним дідусем у двір будинку снарядом (місія ОБСЄ, до речі, підтвердила факт смерті хлопчика від вибуху, але не підтвердила ні факт обстрілу, ні факт роботи безпілотника, вибух міг заподіяти і здетонувати снаряд, якщо хлопчик його штовхнув ногою), в ОРДЛО встигла загинути ще купа людей.

На цей раз дорослих. Тому пропагандистських відео не буде. Буде пряма мова з соцмереж ОРДЛО. Цитата:

"6 квітня 2021 року на міні підірвалися два студента першого курсу Слов'яносербського технікуму. Встановлено, що потерпілі – Едуард Барабаш з Луганська і Михайло Кодінцев з Алчевська. За нашою інформацією, молоді люди гуляли по стежці вздовж річки Сіверський Донець, по якій до недавнього часу ходили і місцеві жителі. Відомо, що в тих місцях розташовані позиції 16 БТРО 4 омбр 2 АК НМ ЛНР. Залишається загадкою, як хлопці змогли не помічено пройти повз патрулів і позицій???

З інформацією нашого інсайдера стало відомо, що в зв'язку з підготовкою до масштабних бойових дій з Україною, командування 16 БТРО в особі Сборщикова Юрія Костянтиновича (він же "Пітер") 3 квітня отримало вказівку замінувати всі підходи до своїх позицій. Не зрозуміло, в зв'язку з чим вояки вирішили мінувати і натоптані місцевими жителями стежки, але сталося те, що сталося.

Вибух стався близько 18:10 поблизу позиції БТРО "Табір". Михайло наступив на міну, після чого йому відірвало ногу і осколками побило груди. Едуард "народився в сорочці", його просто оглушило і подряпало. Перебуваючи в шоковому стані, Едуард подзвонив на "102" і повідомив про трагедію.

Незабаром про те, що трапилося дізналися і бойовики, про що доповіли командуванню. Розуміючи, що справа "пахне" службовим розслідуванням, вони намагалися оперативно приховати сліди свого злочину. Бойовики почали інструктувати Едуарда, перешкоджати під'їзду саперів, "швидкої" та МНС. В результаті таких дій Михайло помер від втрати крові".

А де ж ось всі ці ридання, вимоги розслідувати, порушення кримінальної справи слідчим комітетом РФ? – А, нема! Тому що це тисячна трагедія, абсолютно не варта уваги пропагандистів.

Батькам, до речі, сказали, що хлопці потрапили під обстріл "укро-хунти" і в соцмережах ОРДЛО знову "не забудемо-помстимося". На тлі масового заходу в ОРДЛО величезної кількості російських військ, всі ці "не простільщики" заголосили з новою силою "на Київ", "на Львів", "на Берлін".

Наступна цитата з соцмереж ОРДЛО. Теж показовий факт. І теж із серії "кому воно потрібно". Тобто не цікавить пропагандистів факт. А ми вивчимо! Цитата:

"Всім привіт! Сьогодні вирішив розповісти про те, що дійсно відбирає життя військовослужбовців НМ! А життя військовослужбовців відбирає велику кількість алкоголю в нашій крові! Наприклад, недавній випадок, який стався на передових позиціях НМ в районі н.п. Слов'яносербськ. І так, 28 березня троє військовослужбовців заступили на бойове чергування в район н.п. Слов'яносербськ. Всі відповідально поставилися до підготовки і до самого несення служби. В зв'язку з цим вони затарилися по повній горілкою!

В цей же день, після розпивання великої кількості алкоголю, хлопці набралися хоробрості і відкрили вогонь по позиціях противника.

Спочатку вони вели вогонь з стрілецької зброї, потім вирішили використовувати 80 міномет! У мене в голові не вкладається, як в такому стані можна ще використовувати такий тип озброєння... Але це тільки початок...

У зв'язку з тим, що противник не дрімає, і скористався демаскуванням хлопців на НП, вони дали відповідь з декількох залпів мінометів теж 80 калібру!

На жаль, їх постріли виявилися більш точні. Так, міна розірвалася всього в метрі від Жеки "Ката". Він прийняв основний удар на себе, біля нього в пару метрах знаходився "Вано" і Петруха, яким теж дісталося непогано.

Зараз всі троє знаходяться в лікарні Слов'яносербська, 2 стабільних, за життя "Ката" борються медики... Гарантій немає... І, ось тепер головне питання, відкрили б хлопці вогонь по позиціях противника в тверезому і здоровому глузді? Як на мене, то без потреби б не відкрили! І що в результаті ми маємо, двоє військовослужбовців отримали важкі осколкові поранення, один ще серйозніше! Стоїть питання життя і смерті! І всьому вина, це алкоголь! Тому, хлопці бережіть один одного від самих же себе! Нам ще служити... А то ми, як сказав сам Мозговий: "... вбиваємо один одного, самих себе...".

Висновків не буде. Це війна. Вона поїдає своїх творців. І якщо це прорветься сюди, всі наші міста будуть схожі на ОРДЛО. Адже ті, хто чекає русскій мір, вони не думають про наслідки, вони вантажать пабагатому, свободою від моралі, халявою, упевненістю, що їм все буде і нічого за це не буде.

Але, разом з руским міром прийдуть мінні поля, снаряди, безробіття і купа трупів. І найчастіше, як це було в 2014-му трупи будуть організовувати під зйомки, для красивого кадру і слівця.

На війні люди, це ресурс. Спочатку вони ресурс мітингів і картинки "весь Донбас за Росію, Путін введи", а потім вони ресурс для зйомок ридань над трупами. Не більше! Пам'ятайте, російське вбиває, навіть, якщо це російське наше, національне гомо-советокусне породження пропаганди.