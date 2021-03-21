Ненавидіти владу і президента можна,  зневажати державні символи – неприпустимо

Микола Томенко Суспільство 10:41, 21.03.2021

Як один із авторів закону про посилення кримінальної відповідальності за наругу над державними символами від 2009 року – інформую, що публічна наруга над державним гербом карається штрафом до п‘ятдесяти неоподатковуваних мінімумів, арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі до трьох років!

І не забуваємо відому політичну мудрість про те, що правдивий патріотизм – це про любов до України, а не про ненависть до політичних ворогів.

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Суспільство

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