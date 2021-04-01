Названо популярні помилки, які можуть призвести до смерті домашнього вихованця

Найчастішими помилками, які можуть привести до наслідків аж до смерті домашнього вихованця – це вигул кішок на вулиці і перевезення чотириногих в автомобілі без спеціальної переноски.

Про це президент Міжнародної фелінологічної асоціації Олена Шевченко розповіла телеканалу "Зірка". За її словами, кішок не потрібно вигулювати на вулиці.

"Їй там робити нічого, особливо в місті. Навіщо їй гуляти по вулиці? Збирати заразу?" – сказала вона.

Експерт пояснила, що у кішок набагато більше дрібних кісток, ніж у собак, що дозволяє їм вислизнути з нашийника або шлейки і втекти. Оптимальним варіантом може стати прогулянка в вольєрі при наявності приватного будинку.

Ще однією смертельною небезпекою Шевченко назвала перевезення кішок в автомобілі без перенесок. Вона розповіла про безліч випадків, коли тварина від страху вискакувала з вікна машини або забивалася під педаль гальма.

Відзначимо, що фелінологія – це розділ зоології, що вивчає анатомію і фізіологію домашніх кішок, а також їх породи, особливості їх селекції, розведення та догляду. Фахівців, які займаються фелінологією, називають фелінологами.

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