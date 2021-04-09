Названо області України, де коронавірус перевищив позначку в 1000 хворих за день

За останню добу, 8 квітня, найбільша кількість підтверджених хворих на COVID-19 зареєстрована в Києві та чотирьох областях.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Так, у столиці зареєстрували 1864 випадки зараження коронавірусом, у Дніпропетровській області – 1665, Львівській – 1639, Київській – 1265 і Харківській – 1194.

Усього станом на ранок п'ятниці, 9 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 823 674 випадки коронавірусної інфекції. З них 19 676 – виявлено за минулу добу, 751 – діти, 552 – медики.

Загалом коронавірусом в Україні та світі заразилися більш ніж 134,5 млн осіб. За минулий день виявили 737 425 нових інфікованих. Усього від хвороби померли понад 2,9 млн пацієнтів. Водночас одужали більш як 108,1 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов уточнив, коли прибудуть і кому дістануться перші дози Pfizer.