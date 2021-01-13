Навальний повернеться до РФ рейсом "Победы": в мережі вказали на символізм

Російський опозиціонер Олексій Навальний назвав дату повернення в РФ і уточнив, що прилітає рейсом авіакомпанії "Победа".

Користувачі залишили сотні коментарів під публікацією політика в Twitter. У його повідомленні багато побачили певний символізм.

"Питання "повертатися чи ні" переді мною не стояло ніколи. Просто тому, що я не виїжджав. Я опинився в Німеччині, приїхавши до неї в реанімаційній коробці. 17 січня, в неділю, я повернуся додому рейсом "Победы". Зустрічайте", – написав Навальний.

Пост політика в соцмережі Twitter Alexey Navalny

"Не здивуюся, якщо сьогодні оголосять про ліквідацію авіакомпанії "Победа", – прокоментував повідомлення Сергій Якимів.

Читачі залишили безліч коментарів під публікацією Навального Twitter Alexey Navalny

"Олексій Анатолійович, це потужно! Чекаємо на вас", – написав користувач з ніком "Кошик вазеліну".

Коментар читача під постом політика Twitter Alexey Navalny

"Авіакомпанія "Победа" скасувала всі рейси з Німеччини. Авіакомпанія "Победа" збанкрутувала. Літак авіакомпанії "Победа" впав", – іронізує користувач Гордій.

Коментар читача під постом політика Twitter Alexey Navalny

"Рейсом "Победа" – дуже символічно", – заявив читач з ніком vilgun.

Коментар читача під постом політика Twitter Alexey Navalny

"Страшно, шо капец, якщо чесно", – написав Олексій Костюк.

Коментар читача під постом політика Twitter Alexey Navalny

"Вся росгвардія нашої країни буде в "Домодєдово", – вважає Фейтула.

Коментар читача під постом політика Twitter Alexey Navalny

"Рейсом "Победа" з перемогою! Чекаємо, Олексій!" – звернувся до опозиціонера користувач Микола.

Коментар читача під постом політика Twitter Alexey Navalny

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