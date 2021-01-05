Нацгвардія розробить доктрину за принципами НАТО спільно із США і Канадою

Представники Групи радників з питань доктрини та освіти (DEAG) Посольства США в Україні провели семінар із розроблення доктрини Національної гвардії України (НГУ) за підходами військових формувань країн-членів НАТО.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ на своїй сторінці у Facebook. Участь у заході також взяли представники Збройних сил Канади в Україні (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

За словами члена DEAG майора Гарі Квоша, в НГУ є низка документів, які визначають її діяльність, є Концепція та планування на різних рівнях, проте немає доктрини.

Остання застосовується у військових структурах країн-членів НАТО та визначає роль і місце органів військового управління, командирів (начальників) усіх рівнів, порядок і принципи взаємодії всередині структури на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях під час організації виконання повсякденних завдань і забезпечення підготовки до виконання завдань у майбутньому.

"Важливо, щоб доктрина Національної гвардії Україна не суперечила національним нормативним документам водночас як з питань оборони, так і з питань безпеки та була сумісною з доктринами країн-партнерів", – наголосив американський військовий.

Розроблення доктрини заплановано на початок 2021 року за участі американських та канадських фахівців, говориться в повідомленні.

Гарі Квош Facebook МВС України

Семінар з обговорення доктрини Facebook МВС України

У заході взяли участь військові США, Канади та України Facebook МВС України

НГУ діятиме за принципами НАТО Facebook МВС України

Публікація МВС щодо семінару Facebook МВС України

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