Найнебезпечніші і вдалі дні кінця січня назвала астрологиня

Протягом 25-31 січня буде дві важливі астрологічні події. Вони позначаться на поведінці та мотивах людей.

28 січня о 21:16 за київським часом відбудеться повний місяць у Леві, а з 30 січня – розворот Меркурія і його перехід у ретроградний рух у знаку Водолій.

Цей тиждень буде часом зволікання, пошуку істини, яка часто може бути прихована в протиріччях. До вихідних всі плани можуть несподівано змінитися. Повний місяць у Леві 28 січня сприятиме самовираженню, задасть тон на найближчі два тижні. У день повного місяця у Леві можна отримати справжні відповіді, звернувшись до своєї підсвідомості, багато тем дійдуть до свого логічного завершення. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла українська астрологиня Марина Скаді (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Протягом 25 січня події можуть розвиваються не за планом. Не варто починати нові справи. Багато людей буде потурати своїм слабкостям, недолікам. Водночас у творчих особистостей посилюватиметься уява, підвищиться психічна чутливість.

26 січня – день активної роботи підсвідомості. Протягом дня можуть загостритися емоційна чутливість та інтуїція. Можливі успішні операції з нерухомим майном, але угоди можуть ухвалюватися необдумано.

27 січня – початок періоду дисгармонії в стосунках. Протягом цього дня краще утриматися від істотних витрат. Вони можуть виявитися просто непотрібними. Це найкращий день для того, щоб відмовитися від застарілих, безперспективних ділових стосунків і тенденцій.

28 січня – творча повня, може з'явитися бажання опинитися в центрі уваги. Цей день можна використовувати для усвідомлення свого внутрішнього світу і знаходження свого місця під Сонцем, вирішення матеріальних питань, у багатьох з'являться сприятливі шанси і можливості.

29 січня – не найкращий час для фінансових справ, оскільки можливі несподівані повороти, які призведуть до збитків через поспішні дії. Не сідайте за кермо, будьте уважні, якщо ви пішохід.

Із 30 січня до 21 лютого – Меркурій, управитель знаків Близнюків і Діви, перейде в ретро-рух у Водолії. Несподівані візити і дзвінки, часом, неприємні, що нагадують про проблеми минулого, викликатимуть тривогу. Ретроградний рух планети Меркурій створить гальмівний вплив на думки, мову й поведінку людей.

31 січня – хороший день для налагодження сімейних стосунків. Минулі образи можуть зникнути без сліду, якщо усвідомлено підійти до усунення тривалих конфліктів і неприємностей. Можна випадково знайти помилки, виявити брехню. День сприятливий для переїзду, зміни місця проживання.

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