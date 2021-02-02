П'ять найкрасивіших знаків зодіаку серед жінок

Із погляду астрології, дата народження людини впливає не тільки на її характер і долю. Планети і зірки також зумовлюють зовнішність.

Поняття краси в усіх дуже різне. Але представниці деяких сузір'їв, на думку оточення, можуть бути привабливішими за інших. Це може стосуватися певних рис не тільки зовнішності, але й характеру, поведінки.

Жінка-Водолій

Зазвичай жінки, які народилися під цим сузір'ям, мають не тільки красиву зовнішність, але й духовно багаті. Жінки-Водолії намагаються займатися тільки тим, що їм подобається. Тому зберігають свою зовнішню привабливість. Вони буквально світяться зсередини. Водночас чоловіки вважають жінок-Водоліїв привабливими, незважаючи на кілька зайвих кілограмів, оскільки представниці цього знака зодіаку часто пишнотілі. Дами-Водолії ретельно стежать за своєю шкірою і володіють вродженою чуттєвістю, тому чоловіки не тямляться від них.

Жінка-Терези

Вони завжди чарівні і милі. Але за красивою зовнішністю часто ховається непростий характер. Артистичні і володіють чудовим смаком. Люблять маніпулювати і прекрасно знають, як зачарувати чоловіка. Тому представниці знака Терезів готові на пластичні операції і безліч косметологічних процедур задля того, щоб довше зберегти красу. У дам-Терезів виточена постать, виразні риси обличчя і граціозні рухи, пише Chronos.

Жінка-Діва

Ці представниці прекрасної статі знають, як правильно стежити за своєю зовнішністю, і вміють правильно себе подати. Тому їхній обранець завжди впевнений у своєму найкращому виборі. Краса Дів – скоріше не дар природи, а результат невпинних тренувань, здорового харчування, догляду за обличчям і тілом. А природна чарівність змушує чоловік ловити кожен їхній погляд.

Жінка-Близнюки

Близнюки скрупульозно стежать за своєю зовнішністю. Але секрет їхньої привабливості для чоловіків криється не тільки в цьому. Жінки, народжені під знаком Близнюків, життєрадісні та веселі. Головна їхня особливість криється ще й у постійному бажанні зміни образу, який відповідає їхньому настрою сьогодні. Багатоликі Близнюки не дадуть занудьгувати і постійно дивують. Адже ніколи неможливо напевно передбачити, постануть вони сьогодні в образі милої скромниці чи жінки-вамп.

Жінка-Телець

Власниці найсильнішого магнетизму для представників протилежної статі. Тельці мають романтичну натуру і в той же час прагнуть до кар'єрних висот. Разом це і створює привабливе для чоловіків поєднання. Не останню роль у сексуальності жінок-Тельців відіграють точно вивірений образ, ретельний догляд за шкірою обличчя і тіла, а також вміло підібрана косметика. Однак м'якими вони лише здаються. Насправді ж жінка-Телець вольова і має міцні нерви. Але вміє здаватися ніжною і вразливою. Завжди намагається уникати конфліктів і сварок.

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