Найбільш нестерпні чоловіки за знаком зодіаку

Ідеальних чоловіків не існує. Але у деяких із них мінуси натури можуть переважити всі плюси. Непростими стосунки точно будуть із Раком, Дівою, Козерогом і Водолієм.

Астрологи вже давно помітили, що найбільш нестерпних знаків зодіаку серед представників сильної статі в основному чотири. Саме з ними жінкам найважче знайти взаєморозуміння. Але багато що залежить не тільки від дати народження, передає Herway.

Діва

Чоловіки цього знаку дуже розумні, але це робить їх нудними і надзвичайно самокритичними, образливими. Вони можуть бути дуже відданими обраниці, однак сильно ревнують. Практичність у них межує з педантичністю. Зате чоловіки-Діви вміють заминати конфліктні ситуації і вести переговори.

Найгірша пара виходить із Діви+Діви. Вони готові діставати одне одного під час сварок до посиніння. В підсумку відносини просто розвалюються, якщо ніхто не готовий поступитися. Не підійдуть такому чоловікові Стрільці й Овни. А ось жінки-Козероги, Раки, Скорпіони і Тельці можуть спробувати побудувати з чоловіком-Дівою міцні стосунки.

Козеріг

Представники цього знаку зодіаку часто недолюблюють жінок, а сім'ї заводять, аби бути там головними. Вибирають у дружини тих, хто їм найбільш вигідний і завдає мінімум проблем. Нерідко чоловіків-Козерогів домочадці вважають тиранами. Вони не люблять йти на поступки другій половинці, хвалити або робити компліменти. Зате критикують часто і багато. Загалом Козероги страшенні егоїсти, черстві й страждають на манію величі, від якої самі ж і мучаться. Але й це майже ніколи не може змусити Козерогів змінитися. Зі Скорпіонами стосунки можливі, але буде непросто. Краще за інших для чоловіків-Козерогів підходять жінки-Діви або Тельці. Раки – категорично ні.

Водолій

Чоловіки-Водолії одружуватися не люблять, у сімейному житті найчастіше нещасні. Тому вони і розлучаються частіше за інших. Із роллю глави сім'ї можуть перегинати і стають деспотами. Дует із багатої фантазії і кмітливості змушує Водоліїв додумувати нереальні ситуації і речі, за які потім вони довго та самовіддано пиляють своїх дружин. Ужитися з чоловіками-Водоліями здатні жінки-Терези, Леви, Риби, Стрільці або Близнюки. Союз із Тельцем або Скорпіоном буде недовговічним.

Рак

Здається спочатку ідеальним, романтичним і турботливим. Але потім стає зрозуміло, що в стосунках чоловіки-Раки дуже важкі, майже нестерпні. Вони не люблять брати на себе відповідальність за сім'ю, вирішувати її проблеми, залагоджувати складності. І тому радісно сприймають, коли все це бере на себе дружина. Жінка для них у шлюбі швидше мама і нянька, ніж партнерка. Водночас чоловіки-Раки дуже ревниві. Якщо вони одружуються із сильними жінками, то самі швидко стають безпорадними і пасивними. Слідом руйнується і шлюб.

Терпіти чоловіків-Раків можуть тільки Рачині. Знайти спільну мову вони можуть і з представницями інших знаків. Але непідходяща пара для них Діви, Скорпіони, Риби і Терези.

Як повідомляв OBOZREVATEL: