Ретроградний Меркурій: що не можна робити до 21 лютого

Протягом трьох тижнів Меркурій буде ретроградним, проходячи по знаку Водолія. Тому з 30 січня по 21 лютого треба постаратися будувати свої плани так, щоб вони були гнучкими.

Найкраще ж відкласти прийняття остаточних рішень до тих пір, поки Меркурій не повернеться до звичного руху. Сильніше за інших ця планета буде впливати на людей, що народилися з 5 по 18 лютого будь-якого року. Про це в Instagram попередила астролог Оксана Мураховська.

"До 21 лютого не рекомендується підписувати контракти, проходити співбесіди, влаштовуватися на нову роботу, не варто купувати оргтехніку, засоби зв'язку, автомобіль. Краще займатися тим, що добре знайоме і перевірено часом, спиратися на старі зв'язки, так як нові знайомства будуть нетривалі" , – зазначила вона.

Під час ретроградного Меркурія не можна:

братися за нові проекти або відкривати бізнес

укладати важливі контракти, підписувати серйозні документи, здійснювати великі угоди

брати фінансові зобов'язання або кредит

влаштовуватися на нову роботу і приймати важливі рішення

займатися рекламними кампаніями і презентаціями

купувати різну цифрову техніку, транспорт або інші істотні речі

приступати до навчання в новій сфері

звертатися до суду

проводити діагностику або медичне обстеження

Під час ретро-Меркурія найкраще зайнятися завершенням раніше початих проектів, привести в порядок старі справи, скорегувати і уточнити плани, провести доопрацювання. Особливо вдалим буде повернення до старих проектів, роботу над якими довелося відкласти.

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