На Закарпатті від легеневої хвороби помер молодий блогер-комік

На Закарпатті від ускладнень, пов'язаних з легеневою хворобою помер молодий блогер-комік, засновник "Фігляр-ТВ" Іван Гамор.

Про його смерть в Facebook повідомив його друг Микола Сидоряк (Kolya Sidoryak). Він зазначив, що Гамор до останнього вірив, що зможе подолати хворобу.

"Сьогодні з вами прощається головний засновник каналу, автор ідей, монтажер, сценарист, актор, оператор і просто чудова людина Іван Гамор. Всіх вас він любив і завжди читав ваші коментарі. Вчора (2 січня – Ред) о 4:00 перестало битися серце нашого друга, він боровся з легеневою хворобою, але вам цього не говорив. Він вважав, що потрібно давати людям тільки позитив", – йдеться в повідомленні.

Іван Гамор Facebook / Микола Сидоряк

Відзначимо, що Іван Гамор став відомим після комедійного серіалу "Васько на Чехи", який публікували на YouTube. Також він викладав в мережі смішні відео, де розповідалися кумедні новини Закарпаття.

Як повідомляв OBOZREVATEL, помер 30-річний житель Закарпатської області, якому в кінці грудня пересадили серце.