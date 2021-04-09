На Закарпатті цього року почнеться 'Велике будівництво' на стратегічно важливому Тересвянському мосту

Тересвянський міст, розташований на дорозі Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів, стане одним з об’єктів інфраструктури Закарпаття, які буде реконструйовано за програмою президента "Велике будівництво".

На даний момент триває проєктування об’єкта, повідомив сайт Закарпатської ОДА.

"Термін реконструкції мосту згідно з документацією триватиме два роки. Однак у подальшому відремонтований за сучасними стандартами міст, котрий має надважливе значення для логістики регіону, буде надійно служити закарпатцям і гостям області", – заявив перший заступник голови ОДА Мирослав Білецький.

Нещодавно на Тересвянському мосту дорожники влаштували тонкошарове асфальтне покриття для безпечного проїзду.

За інформацією ОДА, міст є стратегічно важливим об’єктом, тому задля безпеки руху по ньому раніше було ухвалено рішення влаштувати шар асфальту на обох смугах та під’їздах з обох боків. Ці роботи були проведені для забезпечення проїзду, а не в рамках реконструкції мосту, зазначили в облдержадміністрації.

Зараз експерти оцінюють стан мосту як обмежено працездатний. У 2019 році тут ввели тимчасове обмеження руху із забороною проїзду транспортних засобів загальною вагою понад 7 тонн. Перевізники вимушені робити гак у 32 км, аби об’їхати аварійний міст місцевими дорогами.

Міст є частиною транспортного коридору області, який має виходи до кордону з 4 країнами ЄС. Через нього пролягає також шлях для мешканців Рахівського та Тячівського районів до обласного центру Закарпаття та Мукачева.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що цього року за програмою в Україні будуть побудовані та оновлені 245 штучних споруд, у тому числі мости.