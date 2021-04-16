На Волині спалили авто відомої журналістки: у НСЖУ зажадали ефективного розслідування

У селі Струмівка Волинської області в ніч на 14 квітня невідомий підпалив авто засновниці видання "Інсайдер медіа" Катерини Дулапчій (Той). У Національній спілці журналістів (НСЖУ) засудили злочин та закликали правоохоронців оперативно його розслідувати.

Про це голова НСЖУ Сергій Томіленко написав на своїй сторінці у Facebook. Він повідомив, що про те, що це зумисний підпал, свідчить відео з камер зовнішнього спостереження: невідомий чоловік на спортивному мотоциклі заїхав на територію парковки, облив автомобіль невідомою речовиною і підпалив.

Він розповів, що Той входить до НСЖУ, тривалий час працює в різноманітних ЗМІ Волині, донедавна була членкинею Наглядової ради Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. За словами Томіленко, надзвичайний випадок вона пов’язує зі своєю нинішньою журналістською діяльністю, адже портал "Іnsider-media" нещодавно оприлюднив серію резонансних журналістських розслідувань.

На Волині спалили авто засновниці видання "Інсайдер медіа"

Томіленко також розповів, що у коментарі для пресслужби НСЖУ Той зазначила, що підпал авто є актом залякування і для колективу видання "Інсайдер", і для інших регіональних журналістів.

"Ми через цей інцидент почали уважно вивчати практику атак на журналістів в Україні і бачимо, що підпали – це поширене явище. А трапилося із моєю власною автівкою, а не зі службовою, можливо через те, що службове авто знаходиться на охоронюваній стоянці", – сказала журналістка.

"Волинська обласна організація НСЖУ висловлює підтримку колезі та у своїй заяві вимагає від правоохоронних органів "ефективного розкриття зухвалого кримінального злочину, покарання виконавця, організаторів та замовників, а також здійснити комплекс вичерпних заходів для захисту Катерини Дулапчій (Той), її родини та колег від можливого посягання на їхнє життя та здоров’я, імовірні протиправні зазіхання на їхнє майно, а також захистити конституційне право колег на здійснення журналістської діяльності в подальшому", – наголосив Томіленко.