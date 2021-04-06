На Волині ремонтують дорогу до Шацьких озер за програмою "Велике будівництво"

Дістатись до Шацького національного парку та 23-х унікальних озер по ідеально рівній дорозі можна буде вже зовсім скоро. Укравтодор в рамках президентської програми "Велике будівництво" почав ремонт дороги, що веде цим популярним туристичним маршрутом.

Як повідомляє пресслужба агентства, ремонт на автошляху Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/ завершать у 2021 році.

Ремонт на автошляху Т-03-02 Facebook / Укравтодор

"Відновлення цієї важливої транспортної артерії розпочали у минулому році. Торік ремонтували 9-кілометрову ділянку, що розпочинається неподалік повороту до санаторію "Лісова пісня" та закінчується на виїзді з селища Шацьк. На всій її протяжності влаштували вирівнюючий шар, а поверх нього на відрізку понад 6 км вже проведено фінішне асфальтування. Цьогоріч цей об’єкт буде завершено та введено в експлуатацію", – інформує пресслужба Укравтодору.

У перші дні квітня розпочали роботи на перших 8 км автошляху. Вже встигли завершити фрезерування зношеного дорожнього покриття, на половині ділянці поклали перший шар асфальту. У планах також відновити ділянку Піща – Верба.

Ремонт на автошляху Т-03-02 Facebook / Укравтодор

Ремонтують також інші територіальні дороги, що ведуть до Шацьких озер. Зокрема, дорогу Т-03-01 Залісся – /Т-03-02/ на ділянці між селами Пульмо і Гряда, а також шляхи за маршрутом Шацьк – Ратне (Т-03-06 і Т-03-08). Крім того, ремонтують дорогу Т-03-06 на ділянці від Шацька до Вілиці– тут вже кладуть перший шар асфальту.

Нагадаємо, цього року в рамках програми "Велике будівництво" стартує "Велика реставрація". За словами заступника голови Офісу президента, координатора програми "Велике будівництво" Кирила Тимошенка, будуть відбудовані та відреставровані 150 об’єктів культурної спадщини у всіх куточках країни. Програма передбачає, що разом із самими об’єктами відремонтують дорожню інфраструктуру.