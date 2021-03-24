На Вінниччині 20 громад підготувалися до 'Великого будівництва' на місцевих дорогах

На Вінниччині у 2021 році 20 громад за співфінансування з Державного дорожнього фонду відремонтують місцеві дороги у межах президентської програми "Велике будівництво".

Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, передає Укрінформ.

"У квітні "Автомобільні дороги України" розпочне проводити комплекс робіт з експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту першочергово на дорогах загального користування місцевого значення тих територіальних громад, які уклали Договір про виділення коштів", – зазначив Борзов.

За його словами, такі договори на Вінниччині вже підписали 20 із 63 громад. Вони цьогоріч спрямують на ремонт місцевих доріг на умовах співфінансування з Державного дорожнього фонду 21,21 млн грн.

ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області" також бере на себе зобов’язання щодо виділення коштів у сумах не менших, ніж виділено територіальними громадами на відновлення місцевих доріг.

За словами Борзова, брак коштів у Державному дорожньому фонді не дає можливості одночасно відновити мережу автомобільних доріг. Мова, зокрема, про ті, які перебувають в аварійному стані та пролягають поряд або через територію села (селища).

13,44% надходжень від акцизного податку на пальне сьогодні зараховують у бюджет громад – це саме ті кошти, які громади можуть та повинні залучати до відновлення автомобільних шляхів, наголосив голова Вінницької ОДА.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко закликав місцеву владу не обмежуватися ремонтом тільки тих доріг, на які є передбачені кошти з державного чи місцевого бюджетів.

Він розповів про те, що Офіс президента, Кабмін та Укравтодор запровадили та втілюють результативну практику – пошук додаткових джерел фінансування. Укравтодор на своєму прикладі уже показав, як ефективно і прозоро можна залучати кошти, наприклад, ЄБРР. Тимошенко закликав владу на місцях також використовувати таку можливість, адже дорогами місцевого значення користується набагато більше людей, ніж державними трасами, за які відповідає Укравтодор