На Україну насувається снігова буря: температура знизиться до -7

У п'ятницю, 2 квітня, у більшості областей України прогнозують сніг, налипання мокрого снігу, місцями хуртовини, обмерзання і снігові замети.

Різка зміна погоди пов'язана з переміщенням холодного атмосферного фронту з півночі Європи. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у себе в Facebook.

Очікується, що температура повітря в ніч на 2 квітня знизиться до -1 -7 градусів. Днем в п'ятницю стовпчики термометрів коливатимуться в межах від -4 градусів до +1. Як наслідок – істотно ускладниться ситуація на дорогах.

"Хоча сьогодні практично у всіх областях України очікується розкішна температура повітря, до +14 +20 градусів, завтра ситуація кардинально зміниться", – попередила Діденко.

Згідно з прогнозом, в Києві вночі і вранці випаде сніг, можливі хуртовини та налипання мокрого снігу. Удень опади ослабнуть, однак температура повітря знизиться до 2-5 градусів морозу.

Погода в Україні 2 квітня. Наталка Діденко в Facebook

Скріншот. Наталка Діденко в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні погода з потепління 1 квітня зміниться похолоданням 2-го числа і в вихідні – температура повітря опуститься на 3-5 градусів. Також очікуються опади.